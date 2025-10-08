L'or franchit la barre des 4000 dollars l'once, une première!

L'or a atteint un record historique de 4000 dollars l'once, profitant des incertitudes économiques et de la paralysie budgétaire aux USA. Les experts de Standard Chartered invoquent son statut de valeur refuge face aux tensions géopolitiques et financières mondiales.

L'or a franchi la barre des 4000 dollars l'once pour la première fois. Photo: AFP

L'or a franchi mercredi la barre inédite des 4000 dollars l'once, dans un marché hanté par les incertitudes et sur fond de paralysie budgétaire aux Etats-Unis. L'or profite à plein de son statut de valeur refuge face aux incertitudes, notent les experts de Standard Chartered.

«Sa hausse reste alimentée par les achats des investisseurs, des principales banques centrales mais aussi la demande saisonnière de l'Inde: l'absence de couvertures attractives (des risques, ndlr) dans un contexte d'incertitudes géopolitiques augmente les chances d'une poussée vers 4'100 dollars», estiment-ils.

Le poids de la dette de nombreux pays reste un puissant soutien. Et le blocage budgétaire ( le fameux shutdown) qui paralyse l'appareil fédéral américain a fourni un catalyseur pour la récente envolée.

Vers une baisse des taux de la Fed?

«Un principal moteur est sans conteste la paralysie des administrations américaines», indique Dilin Wu, du courtier Pepperstone. En outre, en raison du report de la publication d'indicateurs officiels sur le marché du travail, les investisseurs scrutent des statistiques privées montrant une contraction de l'emploi, assure-t-elle.

L'experte poursuit: «Ces signaux renforcent les anticipations de baisse des taux de la Fed (banque centrale américaine), ce qui soutient l'or.» Enfin, ajoute Dilin Wu, «l'incertitude liée au 'shutdown' se combine aux inquiétudes sur l'inflation à long terme, la dépréciation de la dette due au déficit budgétaire américain élevé, aux frictions douanières... autant d'éléments mettant à mal la crédibilité du dollar» et incitant à se tourner vers les métaux précieux pour se couvrir.

«Les conséquences de la paralysie américaine pourraient commencer à affecter plus gravement l'économie à mesure que la situation s'éternise», complète Elior Manier, de MarketPulse. Enfin, la crise politique en France exacerbait le climat d'incertitude général.