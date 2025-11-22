Publié: il y a 23 minutes

Un tragique accident d'autocar dans l'État de Michoacán au Mexique a fait au moins 10 morts et 20 blessés samedi. L'incident s'est produit sur la route entre Morelia et Pátzcuaro, les causes restant à déterminer.

Au moins 10 morts dans un accident d'autocar au Mexique

Au moins 10 morts dans un accident d'autocar au Mexique

Les opérations de sauvetage sont en cours. (Image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Au moins 10 personnes ont été tuées et 20 blessées samedi dans un accident d'autocar dans l'Etat mexicain du Michoacan (ouest), ont annoncé les autorités locales. L'accident, donc la cause n'a pas encore été éclaircie, s'est produit sur une route reliant Morelia, capitale de l'Etat, avec le village de Pátzcuaro, selon la police de Morelia.

«Il y a près d'une dizaine de personnes sans vie et près de 20 personnes blessées. Des opérations d'extraction et d'assistance médicale sont en cours sur place», a-t-elle ajouté. Les accidents de la route se sont multipliés au Mexique au cours des dernières années. Les principales causes sont l'excès de vitesse ou un manque d'entretien des véhicules, principalement des autocars et des camions.

En septembre, un camion transportant près 50'000 litres de gaz a explosé dans Mexico, faisant 32 morts.