«Notre droit à exister»
La Corée du Nord n'abandonnera jamais le nucléaire, dit un ministre à l'ONU

A l’ONU, la Corée du Nord a réaffirmé qu’elle n’abandonnera jamais son statut de puissance nucléaire, inscrit dans sa Constitution. Pyongyang estime que lui imposer la dénucléarisation reviendrait à nier sa souveraineté.
18:53 heures
Kim Son Gyong, a affirmé lundi l’ONU, que la Corée du Nord n’abandonnera jamais son droit à être une puissance nucléaire.
Photo: AFP
La Corée du Nord n'abandonnera jamais son droit à être une puissance nucléaire, a affirmé lundi le ministre nord-coréen adjoint des Affaires étrangères lors d'un rare discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors que Pyongyang a déclaré en 2022 «irréversible» son statut de puissance nucléaire et l'a même gravé l'année suivante dans sa Constitution, «imposer la 'dénucléarisation'» à la Corée du Nord «revient à lui demander de céder sa souveraineté et son droit à exister», a déclaré Kim Son Gyong.

«Nous n'abandonnerons jamais le nucléaire qui est notre loi nationale, notre politique nationale et notre pouvoir souverain, ainsi que notre droit à exister», a-t-il insisté. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est dit prêt la semaine dernière à reprendre contact avec les Etats-Unis si ces derniers renoncent à l'idée de priver son pays de ses armes nucléaires, selon les médias officiels de Pyongyang.

La Corée du Nord a procédé à six essais nucléaires entre 2006 et 2017 et a poursuivi depuis le développement de son arsenal malgré de lourdes sanctions internationales. La semaine dernière à la tribune, le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung avait lui insisté sur la nécessité de reconstruire la confiance avec son voisin du Nord et mettre fin «au cercle vicieux des tensions militaires».

