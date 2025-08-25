Publié: il y a 41 minutes

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, sans préciser de date. Trump a souligné ses bonnes relations avec Kim avant sa réunion avec le président sud-coréen Lee Jae-myung à Washington.

Trump dit qu'il rencontrera Kim Jong Un «à un moment ou un autre»

«On a de bonnes relations»

Trump estime qu'il rencontrera Kim Jong Un «à un moment ou à un autre». Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a annoncé lundi qu'il rencontrerait le dictateur nord-coréen Kim Jong Un «à un moment ou un autre», sans plus de précisions.

«J'ai de très bonnes relations avec Kim Jong Un» a encore dit le président américain, peu avant de recevoir son homologue sud-coréen Lee Jae-myung à la Maison Blanche pour une réunion qui portera entre autres sur la stratégie à adopter concernant la Corée du Nord.