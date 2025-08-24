La Corée du Nord a testé deux nouveaux missiles de défense aérienne, supervisés par Kim Jong Un, affirmant qu’ils reposent sur une technologie «unique». Ce tir intervient dans un contexte tendu avec la Corée du Sud.

La Corée du Nord teste deux nouveaux missiles, sur fond de tensions avec Séoul

Kim Jong-un, à gauche, supervise le tir d'essai de deux nouveaux types de missiles antiaériens dans un lieu tenu secret. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a testé deux «nouveaux» missiles de défense aérienne, a annoncé l'agence nord-coréenne KCNA dimanche, sur fond de tensions avec le Sud avant une rencontre du président sud-coréen avec Donald Trump.

Cette annonce intervient peu après une mise en garde lancée par Pyongyang, doté de l'arme nucléaire, contre le risque d'une confrontation «incontrôlable» à la suite de tirs de sommation mardi de l'armée sud-coréenne en réponse à une brève incursion des troupes de Pyongyang.

L'incident frontalier a été révélé par la Corée du Nord au premier jour d'un déplacement à l'étranger, à Tokyo puis à Washington, du nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung qui tente de renouer le dialogue entre son pays et son voisin, toujours techniquement en guerre.

Une technologie unique?

Les tirs d'essai, qui ont eu lieu samedi, ont démontré que ces nouveaux systèmes antimissiles nord-coréens avaient une «capacité de combat supérieure», a rapporté KCNA précisant que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un les avait supervisés. Aucun détail n'a été donné sur les nouveaux missiles tirés, à part le fait que leur «mode de fonctionnement et de réaction repose sur une technologie unique et spéciale».

«Le tir a notamment prouvé que les caractéristiques technologiques de deux types de projectiles sont tout à fait appropriées à la destruction de cibles aériennes diverses», a ajouté KCNA, sans préciser où ces tests avaient été menés.

Plusieurs photos de la KCNA montrent des missiles de défense aérienne dans le ciel et l'éclat d'une interception et le président Kim est photographié en train d'écouter un responsable militaire nord-coréen, avec une paire de jumelles posée sur son bureau.

«La Corée du Nord renforce ses missiles de défense aérienne contre les drones volant à basse altitude et les missiles de croisière», explique Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale estimant que cela témoigne de «la prise de conscience par Pyongyang de la nécessité de renforcer ses capacités (...) sur la base des leçons tirées des combats contre les Ukrainiens».