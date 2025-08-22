DE
Des «héros» admirés
Kim Jong Un décore les soldats nord-coréens déployés en Ukraine

Kim Jong Un a rendu hommage aux soldats nord-coréens morts en combattant pour la Russie en Ukraine. Lors d'une cérémonie à Pyongyang, il s'est agenouillé devant leurs portraits et a embrassé un survivant, qualifiant les soldats d'héroïques.
Publié: 11:13 heures
Kim Jong Un leur a décerné le titre de «héros de la république populaire démocratique de Corée».
Photo: keystone-sda.ch
Des images diffusées vendredi par les médias d'Etat nord-coréens ont montré Kim Jong Un agenouillé devant les portraits de soldats morts au combat pour la Russie contre l'Ukraine, et embrassant un survivant du conflit.

Lors d'une cérémonie qui est tenue au siège du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, Kim Jong Un a salué les soldats «héroïques» et «admirables», revenus après avoir enduré «les rafales de balles et les bombes».

Kim Jong Un à genoux

Les images montrent le dirigeant nord-coréen, apparemment sous le coup de l'émotion, embrassant un soldat qui semble bouleversé, le visage contre le torse de son chef. On peut également voir le dirigeant s'agenouiller devant le portrait d'un soldat tombé au combat, avant de déposer des médailles et des fleurs devant d'autres.

Le dirigeant a également décerné, selon l'agence KCNA, le titre de «héros de la république populaire démocratique de Corée», le nom officiel de la Corée du Nord, aux commandants qui ont combattu dans des opérations à l'étranger et «accompli des exploits remarquables».

10'000 soldats déployés

En avril, la Corée du Nord a confirmé pour la première fois qu'elle avait déployé un contingent de ses soldats face aux troupes ukrainiennes aux côtés des troupes russes.

Les services secrets de la Corée du Sud et de pays occidentaux ont affirmé que Pyongyang avait envoyé plus de 10'000 soldats dans la région de Koursk en 2024, ainsi que avec des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée.

Environ 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers ont été blessés en combattant pour la Russie, selon Séoul. Pyongyang et Moscou sont liés par un accord de sécurité et de défense depuis 2024. 

