«Nous avons une armée héroïque»
Kim Jong-un glorifie ses troupes déployées sur le front en Ukraine

Alors que Donald Trump tente de relancer la diplomatie entre Moscou et Kiev, Kim Jong-un se range derrière la Russie en saluant ses 10'000 soldats envoyés à Koursk. Une démonstration de soutien militaire et politique à Moscou.
Publié: il y a 35 minutes
Jusqu'à 10'000 soldats nord-coréens ont été déployés dans la région de Koursk (archives).
Photo: KEYSTONE/AP KCNA via KNS
ATS Agence télégraphique suisse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a couvert d'éloges les troupes du régime déployées en Russie, lors d'une réunion avec le commandement militaire, a rapporté jeudi l'agence KCNA. Plus de 10'000 soldats nord-coréens ont été envoyés dans la région de Koursk. Kim Jong-un «a exprimé ses encouragements chaleureux» aux officiers et aux soldats servant dans la région russe en 2024, a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne. «Nous avons une armée héroïque», a-t-il lancé.

«Notre armée fait maintenant ce qu'elle doit faire et ce qui doit être fait. Elle continuera à le faire à l'avenir également», a-t-il ajouté. Les remarques du dirigeant nord-coréen interviennent alors que le président américain Donald Trump intensifie ses tentatives jusque-là infructueuses de régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine, après avoir tenu des discussions très médiatisées avec les dirigeants des deux pays ces derniers jours.

