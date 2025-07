La sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a affirmé mardi que la relation entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump n'était «pas mauvaise». Elle a néanmoins averti que toute tentative de dénucléarisation de la Corée du Nord serait fermement rejetée.

Selon Pyongyang, la relation entre Trump et Kim Jong Un n'est «pas mauvaise»

Kim Jong Un et Donald Trump s'étaient rencontrés à Singapour en juin 2018. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La relation entre Kim Jong Un et Donald Trump n'est «pas mauvaise» mais toute tentative de dénucléariser la Corée du Nord «sera fermement rejetée», a prévenu mardi l'influente soeur du dirigeant nord-coréen. La «relation personnelle» entre Kim Jong Un et Donald Trump n'est «pas mauvaise» mais ne doit en aucun cas être utilisée «dans le but d'une dénucléarisation» du pays lors de tout dialogue potentiel.

C'est ce qu'a affirmé Kim Yo Jong dans un communiqué relayé par l'agence officielle KCNA. «Toute tentative de s'opposer à la position de la République démocratique populaire de Corée (RDPC) en tant qu'Etat possédant l'arme nucléaire (...) sera fermement rejetée», a tonné la soeur de Kim Jong Un, en utilisant le nom officiel de la Corée du Nord.

Le président américain Donald Trump et M. Kim se sont rencontrés trois fois au cours du premier mandat du républicain pour essayer d'arracher un accord amenant à l'abandon des armes atomiques par Pyongyang. Mais les deux hommes n'ont pas réussi à s'entendre sur ce que la Corée du Nord obtiendrait en retour et leur second sommet, à Hanoï en 2019, s'est soldé par un échec, Pyongyang accélérant ensuite son programme nucléaire.

Pas de discussions en vue

Donald Trump, de retour à la Maison Blanche depuis janvier, a plusieurs fois vanté sa «très bonne relation» avec Kim Jong Un, laissant penser à une possible reprise des discussions. «Il y a peu, un responsable de la Maison Blanche a dit (...) qu'il (Trump) était toujours ouvert au dialogue avec le leader de la RPDC pour atteindre la dénucléarisation complète» du pays, a ajouté Kim Yo Jong, semblant faire référence à des propos cités par l'agence sud-coréenne Yonhap.

Profiter de l'entente «pas mauvaise» entre Kim Jong Un et Donald Trump «pourrait être interprété comme rien d'autre qu'aucune moquerie de l'autre partie», a-t-elle dit. Elle a notamment appelé Washington à reconnaître son pays en tant qu'"Etat disposant de l'arme nucléaire».