Publié: il y a 7 minutes

Un immeuble d'habitation a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi à Oberbipp, dans le canton de Berne. Un enfant a perdu la vie et deux habitants ont été blessés. Un important dispositif a été mobilisé par les pompiers.

Drame dans le canton de Berne

1/11 Un terrible incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans un immeuble d'habitation à Oberbipp (BE). Photo: BRK News

Gabriel Knupfer et Georg Nopper

Le canton de Berne est secoué par une véritable tragédie. Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie s'est déclenché dans un immeuble locatif de la commune d'Oberpibb.

Selon la police cantonale bernoise, un enfant a perdu la vie dans les flammes et deux habitants ont été blessés. Les images transmises par un lecteur de Blick montrent d’immenses flammes s’échappant du toit, d’où le feu serait parti, avant de se propager dans le reste du bâtiment.

Le toit s'est effondré

Une riveraine explique avoir entendu le toit s'effondrer sur les coups de 2h45 du matin. Selon elle, l'odeur de fumée et le crépitement du brasier étaient perceptibles dans tout le village.

Les flammes les plus violentes ont été maîtrisées peu avant 4h. Les pompiers ont toutefois poursuivi leurs opérations pendant plusieurs heures. Les habitants ont été évacués, et un hélicoptère de la Rega a été mobilisé sur place. Les causes du sinistre restent, elles, inconnues à ce stade.