Le leader nord-coréen a visité le destroyer Kang Kon, récemment remis en service. Il a insisté sur le rôle clé de la marine dans la stratégie nucléaire de Pyongyang.

ATS Agence télégraphique suisse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inspecté le destroyer Kang Kon pour un test de navigation, a rapporté samedi la presse d'État, insistant sur la nécessité de renforcer la capacité de la marine à dissuader une guerre nucléaire.

M. Kim a visité le navire en compagnie de hauts responsables et de sa fille Ju Ae, d'après les images fournies par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Ces dernières années, Kim Jong-un a juré de renforcer les capacités navales de la Corée du Nord.dissuasion nucléaire navale

Le destroyer Kang Kon, du nom d'un général nord-coréen tué pendant la guerre de Corée (1950-1953), s'était renversé lors d'une première tentative de mise à flot en mai 2025 et avait été réparé et relancé un mois plus tard. Au cours de son déplacement jeudi, Kim Jong-un a souligné l'importance de développer rapidement les forces navales afin qu'elles soient «capables d'assumer de manière fiable une partie de la dissuasion de guerre nucléaire», a rapporté KCNA.

La construction d'une marine capable d'infliger un «coup mortel» aux ennemis, au-dessus comme en dessous de la surface de l'eau, constitue un objectif central du plan de développement de la défense sur cinq ans actuellement mené par le parti au pouvoir, a déclaré Kim Jong Un.

«Etat nucléaire irréversible»

Le rapport de KCNA intervient deux jours avant la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord, après deux sommets successifs du président chinois avec ses homologues américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine le mois dernier. Pyongyang s'est à plusieurs reprises déclaré «Etat nucléaire irréversible» depuis l'échec du sommet de 2019 entre Kim Jong-un et Donald Trump, en raison de divergences sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et la levée des sanctions contre elle.

M. Kim a depuis obtenu un soutien crucial de Moscou après avoir envoyé des milliers de soldats pour soutenir les forces russes contre l'Ukraine. L'année dernière, M. Kim est apparu aux côtés de MM. Xi et Poutine lors d'un grand défilé militaire à Pékin, montrant un statut renforcé sur la scène politique mondiale.