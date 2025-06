1/5 L'installation nucléaire de Fordo en Iran. Depuis des années, il y a des spéculations selon lesquelles le pays travaillerait sur son propre programme d'armes nucléaires. Photo: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Johannes Hillig

Israël mène depuis vendredi 13 juin des frappes contre des sites iraniens, visant notamment des installations nucléaires, des responsables militaires, des scientifiques, ainsi que des infrastructures de défense et des champs pétrolifères et gaziers faisant des victimes civiles. L'un de ses objectifs? Empêcher la République islamique d’acquérir l’arme atomique.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ne dispose pourtant d'aucune preuve attestant d’une volonté de l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Mais des activités secrètes ne peuvent être exclues. Selon son dernier rapport, l’AIEA indique également que l’Iran a récemment accru de manière significative ses réserves d’uranium enrichi. Téhéran continue toutefois d’affirmer ne pas vouloir fabriquer d’armes nucléaires.

Neuf puissances nucléaires

Dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) tire la sonnette d’alarme: le risque d’une nouvelle course aux armements entre puissances nucléaires s’accroît. Son dernier rapport annuel révèle une croissance continue et une modernisation des arsenaux nucléaires à l’échelle mondiale.

Israël n'a jamais confirmé officiellement détenir l'arme nucléaire.

Le Sipri évalue à 12'241 le nombre total d’ogives nucléaires dans le monde, dont 9614 stockées dans des arsenaux militaires prêts à l’emploi, soit 29 de plus qu’en 2023. Huit pays reconnaissent officiellement détenir l’arme nucléaire: les Etats-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. A ceux-ci s’ajouterait Israël, qui n’a jamais confirmé publiquement en être doté.

Les Etats-Unis et la Russie

Les Etats-Unis et la Russie sont les grands acteurs de ce domaine. Historiquement engagés dans une course à l’armement, notamment pendant la guerre froide, ces deux pays détiennent à eux seuls près de 90% des armes nucléaires mondiales. Avec 5449 têtes nucléaires, la Russie possède l’arsenal le plus fourni. Les Etats-Unis suivent avec 5277 ogives.

Après l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie s’est retirée du Traité sur les forces conventionnelles en Europe (TFCE), puis a suspendu sa participation au New Start, le dernier traité majeur de désarmement nucléaire avec les Etats-Unis. Depuis, les discussions pour un nouvel accord sont gelées. Sans évolution, le traité expirera en février 2026.

Sous Donald Trump, les Etats-Unis s’étaient déjà désengagés en 2019 du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) sur les missiles à moyenne portée, puis, en 2020, du traité Open Skies sur les vols d’observation militaires. Moscou avait réagi en quittant également ce dernier.

Chine

Dans l’ombre de ces deux géants, la Chine s’impose de plus en plus comme une puissance nucléaire majeure. Selon le Sipri, Pékin est engagé dans une vaste campagne de modernisation et d’extension de son arsenal, estimé à environ 600 ogives, soit davantage que le total combiné de la France (290) et du Royaume-Uni (225).

«L'arsenal nucléaire de la Chine croît plus rapidement que celui de tout autre pays: depuis 2023, il augmente d'environ 100 nouvelles ogives par an», peut-on lire dans le rapport du Sipri. Et la tendance est toujours à la hausse.

Corée du Nord

Le nombre exact d’armes nucléaires détenues par la Corée du Nord reste incertain. Les experts estiment que Pyongyang dispose de suffisamment de matière fissile pour produire 40 à 50 ogives. Le régime de Kim Jong Un bénéficierait par ailleurs du soutien de Moscou.

«En échange de troupes et d'armes, la Russie soutient la Corée du Nord dans ses programmes de missiles et de nucléaire», a déclaré le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte en décembre 2024. Selon lui, la Corée du Nord pourrait déstabiliser la péninsule coréenne et même menacer les Etats-Unis.

L'Inde et le Pakistan

L’Inde (180 ogives) et le Pakistan (170 ogives) poursuivent leur rivalité nucléaire. Après une récente escalade des tensions, un cessez-le-feu a été instauré à la mi-mai entre les deux puissances. Matt Korda, expert du Sipri, précise: «Cette situation était un avertissement pour les Etats qui cherchent à accroître leur dépendance aux armes nucléaires.»

Les récentes hostilités entre l'Inde et le Pakistan ont montré que les armes nucléaires n'empêchaient pas les conflits: «Il est crucial de rappeler que les armes nucléaires ne garantissent pas la sécurité.»

Israël

Israël n’a jamais reconnu officiellement posséder des armes nucléaires. Néanmoins, selon les estimations d’experts, l’Etat hébreu disposerait de matériaux permettant de produire jusqu’à 200 ogives, dont environ 90 prêtes à l’emploi.

Des armes nucléaires entreposées ailleurs

Des armes nucléaires américaines sont déployées dans plusieurs pays alliés: Belgique (15), Allemagne (15), Italie (35), Turquie (20). La Russie, de son côté, affirme avoir transféré certaines ogives sur le territoire de la Biélorussie, bien que le nombre précis reste inconnu. Cette information a été communiquée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.