Alors que les doutes sur la forme physique de Donald se multiplient, la Maison Blanche tente de prouver que son locataire est en pleine santé. Après des examens présentés comme irréprochables, elle vient de diffuser un document détaillant un rythme de travail acharné.

Mattia Jutzeler

Une grande priorité de la Maison Blanche semble désormais être de démontrer la santé irréprochable de Donald Trump. Lundi, les résultats d’examens médicaux portant sur la région cardiaque et l’abdomen du président ont été rendus publics. Selon ces tests, le président américain serait en excellente condition.

Ces derniers temps, l’état de santé du président a souvent retenu l’attention médiatique. Fin novembre, le «New York Times» a publié un article l’accusant d’être affecté par la fatigue liée à l’âge. Mardi 2 décembre, Donald Trump a lutté pendant près de 6 minutes... pour ne pas s'endormir en réunion.

50 heures de travail par semaine

En réponse à cet article du «New York Times», la Maison Blanche a transmis en exclusivité au média concurrent «New York Post» un procès-verbal censé retracer les activités quotidiennes du président entre le centre et la fin novembre. Selon ce document, Trump aurait travaillé environ cinquante heures par semaine, parfois jusqu’à douze heures par jour.

Selon le «New York Post», Trump aurait ainsi travaillé plus longtemps que l’Américain moyen. Durant la période concernée, le président se serait notamment consacré à un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine, ainsi qu’aux travaux de rénovation en cours à la Maison Blanche. Sur la base des informations disponibles, Blick a tenté de reconstituer l’agenda de Trump pour le 12 novembre 2025.

Matin

Ce mercredi-là, la journée de Trump a débuté à 10h30 par une réunion avec ses collaborateurs à la Maison Blanche. Il a ensuite enchaîné plusieurs appels téléphoniques et des entretiens avec des représentants du gouvernement, dont le vice-président JD Vance et le secrétaire du cabinet de la Maison Blanche Will Scharf.

Midi

La journée du président est restée rythmée par une succession d’entretiens. Avant la soirée, Trump a tenu au total 32 réunions et conversations téléphoniques avec des subordonnés, des élus et des acteurs économiques. Il aurait également contacté un architecte par téléphone.

Soirée

D’après le procès-verbal, Trump a dîné à 19h45 avec plusieurs CEO de Wall Street. Les thèmes évoqués ne sont pas précisés. Après 22 heures, il a finalement signé une loi destinée à mettre fin à la paralysie de l'administration fédérale – le fameux shutdown – encore en vigueur à ce moment-là. Puis, à 22h40, Trump a encore reçu un chef d’entreprise.

Des journées répétitives

Les autres dates figurant dans le document montrent un déroulé comparable. Le 13 novembre, Trump aurait ainsi tenu 17 réunions et appels sur plus de huit heures. D’autres jours évoquent des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et des interviews accordées aux médias à bord d’Air Force One.

Selon le «New York Post», certains noms ont été caviardés dans le document. Mais l’ensemble des événements décrits correspondrait globalement aux informations connues sur ces différentes journées.