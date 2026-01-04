Au Nigeria, des hommes ont tué plus de 30 personnes et enlevé plusieurs autres samedi. Ces criminels ont incendié un marché et pillé des boutiques, plongeant le village dans le chaos.

Plus de 30 morts et plusieurs personnes enlevées dans le centre du Nigeria

AFP Agence France-Presse

Plus de 30 personnes ont été tuées et plusieurs enlevées par des membres de gangs criminels qui ensanglantent le Nigeria, a annoncé dimanche la police. Les assaillants ont envahi samedi Kasuwan Daji, un village du district de Kabe, ont incendié un marché et pillé des boutiques à la recherche de nourriture.

«Plus de 30 victimes ont perdu la vie pendant l'attaque. Et certaines personnes ont également été enlevées», a déclaré Wasiu Abiodun, porte-parole de la police de l'État du Niger.

Des enlèvements en masse

Des gangs criminels, appelés «bandits» par les populations locales, commettent régulièrement des enlèvements de masse contre rançon et des pillages dans des villages de certaines régions du nord-ouest et du centre-nord du Nigeria. L'État du Niger a été l'un des plus durement touchés ces derniers mois.

En novembre, des hommes armés avaient enlevé plus de 250 élèves et membres du personnel d'une école catholique de cet État. Les autorités ont annoncé leur libération en deux temps, quelques semaines plus tard, sans préciser si une rançon avait été versée.