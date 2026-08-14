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Après neuf mois de captivité
Un missionnaire américain enlevé au Niger a été «libéré»

Le missionnaire américain Kevin Rideout, enlevé au Niger en octobre 2025, a été libéré après neuf mois de captivité. Agé de 50 ans, il est en bonne santé selon SIM International.
Publié: 11:50 heures
Kevin Rideout a été capturé au Niger en octobre dernier. (image symbolique)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le missionnaire américain Kevin Rideout, enlevé en octobre au Niger et présumé détenu par la branche sahélienne de l'Etat islamique, a été «libéré», a annoncé vendredi le groupe chrétien pour lequel il travaillait. «Nous avons la joie de confirmer que notre cher ami (...) Kevin Rideout a été libéré après plus de neuf mois de captivité», a déclaré SIM International dans un communiqué, ajoutant que le missionnaire est «en bonne santé et pris en charge par des représentants du gouvernement américain».

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L'administration du président américain Donald Trump a fait de la libération de Kevin Rideout une priorité dans sa stratégie récente concernant les Etats africains du Sahel, priorisant la sécurité et l'exploitation des ressources naturelles sur la promotion de la démocratie. Selon le New York Times, qui a été le premier à annoncer la libération de Kevin Rideout, l'Américain travaillait comme missionnaire au Niger depuis 19 ans.

En mission évangélique

Agé de 50 ans, Kevin Rideout était pilote pour SIM International, a encore rapporté le média américain. SIM International se décrit comme «une agence de mission évangélique, travaillant avec des Églises dans le monde entier», avec des équipes présentes dans plus de 70 pays.

Kevin Rideout a un temps été considéré comme détenu au Mali par la branche sahélienne du groupe État islamique. Mais il n'était pas clairement établi par quel groupe le missionnaire était détenu à la fin de sa captivité, puisqu'il se peut qu'il ait été déplacé, a rapporté le New York Times, citant un responsable américain non identifié.

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