Un couple britannique, Peter et Barbie Reynolds, est détenu par les talibans en Afghanistan depuis février. La fille du couple alerte sur l'état de santé critique de son père de 79 ans, battu et privé de médicaments.

Le commandant des forces spéciales talibanes Al-Fateh, Mohtasim Billah, pose pour une photo à Kaboul, le 24 août 2021. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

La santé de Peter Reynolds, un Britannique bientôt octogénaire arrêté début février avec sa femme par les autorités talibanes en Afghanistan, s'est «considérablement détériorée» en prison, s'est inquiétée sa fille dimanche dans le Sunday Times.

Peter et Barbie Reynolds, qui vivaient dans ce pays depuis 18 ans, ont été arrêtés le 1er février avec une amie américaine, Faye Hall, alors qu'ils rentraient chez eux dans la province de Bamiyan à l'ouest de Kaboul. Selon leur fille Sarah Entwistle, le couple a ensuite été conduit dans la la capitale où il a été séparé, et son père a été transféré dans une prison de haute sécurité dont la localisation est inconnue, où sa santé s'est «considérablement détériorée».

«Nous avons appris qu'il souffrait désormais d'une infection pulmonaire, d'une double infection oculaire et de graves problèmes digestifs dus à une mauvaise alimentation. Sans accès immédiat aux médicaments nécessaires, sa vie est gravement menacée», a-t-elle prévenu dans le Sunday Times.

«Des médicaments nécessaires à sa survie»

Peter Reynolds, qui aura 80 ans au mois d'avril, a été «battu et menotté», et il «souffre énormément». Sa femme Barbie, 75 ans, a appris qu'elle n'avait plus le droit de le voir, a également rapporté leur fille, qui évoque une «escalade choquante». Avec sa famille, «nous appelons les talibans à les libérer et les ramener chez eux, où ils disposent des médicaments nécessaires à sa survie», a-t-elle ajouté. Les autorités talibanes ont confirmé avoir placé en détention deux Britanniques, une Sino-Américaine et leur traducteur, «en se basant sur certaines considérations».

«Des efforts sont en cours pour résoudre cette question», avait indiqué fin février le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. «Nous apportons notre soutien à la famille de deux ressortissants britanniques détenus en Afghanistan», a indiqué dimanche le Foreign Office. Le couple, qui s'est marié à Kaboul en 1970, gérait des programmes d'éducation en Afghanistan depuis 2009. Leur arrestation serait liée à l'une de leur formation en parentalité pour des mères âgées de plus de 30 ans, indique le Sunday Times.

Selon le journal, les employés du couple ont été interrogés pour déterminer si ces programmes s'accompagnaient d'une activité de «missionnaire» chrétien, ce qu'ils ont nié. A leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont promulgué des lois inspirées de leur vision ultrarigoriste de l'islam qui ont progressivement exclu les femmes de l'espace public. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'école secondaire ou à l'université, et sont exclues de certains emplois.