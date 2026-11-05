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Les pompiers impuissants
Un incendie ravage une maison à New York, six morts et plusieurs blessés

Un incendie à Brooklyn a coûté la vie à six adultes jeudi matin et blessé plusieurs autres personnes. Les flammes ont ravagé une maison à Sunset Park à une vitesse fulgurante.
Publié: il y a 23 minutes
Le sinistre a fait six morts et au moins neuf blessés.
Photo: AP Photo/Yuki Iwamura
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ATS Agence télégraphique suisse

Six personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'une maison survenu tôt jeudi dans l'arrondissement de Brooklyn à New York, ont annoncé les autorités. Le maire Zohran Mamdani a déploré un sinistre «dévastateur».

«J'ai le coeur brisé d'annoncer que six New Yorkais ont perdu la vie», a déclaré à la presse l'édile qui s'est rendu sur place, précisant que les pompiers étaient intervenus en moins de quatre minutes. Des images diffusées par des médias locaux montraient d'importantes flammes s'échappant de plusieurs fenêtres de cette maison mitoyenne du quartier de Sunset Park, situé à environ huit kilomètres de Manhattan.

Les victimes toutes adultes

«Quatre personnes étaient déjà décédées à l'arrivée des pompiers, tandis que deux autres sont mortes à l'hôpital. Les six victimes étaient des adultes», a précisé Zohran Mamdani. Il a indiqué que quatre autres résidents avaient également été blessés, et que trois pompiers et deux policiers avaient subi des blessures légères.

Le maire a ajouté qu'il était encore trop tôt pour déterminer l'origine de l'incendie, mais que les conclusions de l'enquête seraient rendues publiques. «Il s'agit d'un incendie dévastateur. Il faudra beaucoup de temps à ce quartier pour faire le deuil des voisins qu'il a perdus ce matin», a-t-il déclaré.

Le premier commissaire adjoint des pompiers de New York (FDNY), Daniel Flynn, a indiqué que les enquêteurs du service des incendies étaient sur place pour déterminer les causes du sinistre. Le mois dernier, quatre personnes avaient péri dans le Bronx après un incendie provoqué par la batterie d'un vélo électrique à l'intérieur d'un appartement.

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