Accusée d'avoir agressé deux membres d'équipage lors d'un vol Los Angeles-New York dimanche, Selma Blair a été arrêtée à New York. L'actrice de 54 ans fait face à des poursuites fédérales et locales.

L'actrice Selma Blair poursuivie pour avoir frappé et mordu des stewards

L'actrice Selma Blair poursuivie pour avoir frappé et mordu des stewards

AFP Agence France-Presse

L'actrice Selma Blair est poursuivie pour des violences commises à bord d'un avion contre deux membres d'équipage. Selon des médias américains, l'Américaine de 54 ans a frappé et mordu dimanche les deux employés de Delta Air Lines lors d'un vol Los Angeles-New York.

L'un d'eux a été hospitalisé pour évaluer son état de santé. Pour ces faits, elle a reçu du FBI une citation à comparaître à New York pour deux chefs d'agression, a indiqué lundi une source judiciaire fédérale. «Selma a été victime d'une urgence médicale qui a provoqué le comportement allégué», a commenté l'attachée de presse de l'actrice dans un communiqué.

Arrêtée par la police à l'aéroport international John F. Kennedy à l'arrivée du vol vers 23h00 locales, «elle a immédiatement reçu des soins médicaux et se trouve actuellement dans un état stable», selon cette porte-parole.

Selon les mêmes médias américains, après son arrestation, l'actrice s'en est pris à un agent de police ainsi qu'à une infirmière et devrait être également poursuivie pour ces faits par la justice de l'Etat de New York.

Sclérose en plaques

La compagnie aérienne n'a pas donné plus d'informations sur ce qui s'est produit dans l'avion ni sur l'état de santé de son personnel. Elle indique appliquer «une politique de tolérance zéro envers tout comportement perturbateur ou illégal, car la sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité absolue».

Révélée par son rôle dans «Sexe Intentions» (1999), adaptation des «Liaisons dangereuses» de Pierre Choderlos de Laclos, Selma Blair a ensuite joué dans la comédie «Allumeuses!» (2002), avec Cameron Diaz et Christina Applegate, ou encore le film de superhéros «Hellboy» (2004) de Guillermo del Toro.

Elle est atteinte de sclérose en plaques. En 2016, elle avait été évacuée d'un avion sur une civière et hospitalisée après une crise en vol. «J'ai mélangé de l'alcool avec des médicaments et cela m'a fait perdre conscience et amenée à dire et faire des choses que je regrette profondément», avait-elle ensuite expliqué à «Vanity Fair».

Dans ses mémoires publiées en 2022, l'actrice avait raconté avoir mordu plusieurs célébrités, dont Kate Moss, souvent dans des contextes où elle avait consommé de l'alcool.