DE
FR

Violences dans un avion
L'actrice Selma Blair poursuivie pour avoir frappé et mordu des stewards

Accusée d'avoir agressé deux membres d'équipage lors d'un vol Los Angeles-New York dimanche, Selma Blair a été arrêtée à New York. L'actrice de 54 ans fait face à des poursuites fédérales et locales.
Publié: il y a 10 minutes
1/2
L'actrice a été arrêtée à New York, lors de son atterrissage.
Photo: AP Photo/Ryan Murphy
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'actrice Selma Blair est poursuivie pour des violences commises à bord d'un avion contre deux membres d'équipage. Selon des médias américains, l'Américaine de 54 ans a frappé et mordu dimanche les deux employés de Delta Air Lines lors d'un vol Los Angeles-New York.

L'un d'eux a été hospitalisé pour évaluer son état de santé. Pour ces faits, elle a reçu du FBI une citation à comparaître à New York pour deux chefs d'agression, a indiqué lundi une source judiciaire fédérale. «Selma a été victime d'une urgence médicale qui a provoqué le comportement allégué», a commenté l'attachée de presse de l'actrice dans un communiqué.

Arrêtée par la police à l'aéroport international John F. Kennedy à l'arrivée du vol vers 23h00 locales, «elle a immédiatement reçu des soins médicaux et se trouve actuellement dans un état stable», selon cette porte-parole.

Selon les mêmes médias américains, après son arrestation, l'actrice s'en est pris à un agent de police ainsi qu'à une infirmière et devrait être également poursuivie pour ces faits par la justice de l'Etat de New York.

Sclérose en plaques

La compagnie aérienne n'a pas donné plus d'informations sur ce qui s'est produit dans l'avion ni sur l'état de santé de son personnel. Elle indique appliquer «une politique de tolérance zéro envers tout comportement perturbateur ou illégal, car la sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité absolue».

Révélée par son rôle dans «Sexe Intentions» (1999), adaptation des «Liaisons dangereuses» de Pierre Choderlos de Laclos, Selma Blair a ensuite joué dans la comédie «Allumeuses!» (2002), avec Cameron Diaz et Christina Applegate, ou encore le film de superhéros «Hellboy» (2004) de Guillermo del Toro.

Elle est atteinte de sclérose en plaques. En 2016, elle avait été évacuée d'un avion sur une civière et hospitalisée après une crise en vol. «J'ai mélangé de l'alcool avec des médicaments et cela m'a fait perdre conscience et amenée à dire et faire des choses que je regrette profondément», avait-elle ensuite expliqué à «Vanity Fair».

Dans ses mémoires publiées en 2022, l'actrice avait raconté avoir mordu plusieurs célébrités, dont Kate Moss, souvent dans des contextes où elle avait consommé de l'alcool.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus