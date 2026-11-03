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Renforcer la vaccination
New York déplore son premier décès d'enfant de la rougeole en 30 ans

Un enfant est mort de la rougeole dans l'Etat de New York, marquant le premier décès de ce type en 30 ans. La gouverneure Kathy Hochul appelle à renforcer la vaccination face à cette maladie évitable.
Publié: il y a 34 minutes
La disparition tragique d'un jeune habitant du comté de Lewis a été confirmée par les autorités. (image d'illustration)
Photo: RMS
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AFP Agence France-Presse

Un enfant est décédé dans l'Etat de New York après avoir contracté la rougeole. Il s'agit du premier cas mortel en 30 ans dans cette région des États-Unis, ont annoncé lundi les autorités.

«J'ai le cœur brisé d'apprendre qu'un enfant du comté de Lewis est mort après avoir contracté la rougeole», a indiqué la gouverneure démocrate de l'Etat, Kathy Hochul, dans un communiqué. Le comté de Lewis, proche du Canada, est à plusieurs heures de route de la ville de New York.

Le décès d'un enfant est un «rappel bouleversant de ce qui est en jeu quand Washington sape des décennies de progrès dans la protection des Américains contre les maladies évitables», s'est émue Kathy Hochul.

La rougeole avait été déclarée éliminée des États-Unis en 2000 grâce à la vaccination mais revient en force dans le pays depuis plusieurs années, sur fond de recul de la vaccination et de défiance croissante à l'égard des autorités sanitaires, un phénomène dans lequel le ministre de la santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr, est accusé de jouer un rôle important.

Etat d'urgence

Depuis début 2026, 4834 cas confirmés de cette maladie grave et contagieuse ont été décomptés aux Etats-Unis. L'état d'urgence a été déclaré en octobre dans l'Etat de New York en raison de l'augmentation des cas de rougeole.

La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, et dans certains cas des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner de graves séquelles voire la mort.

Avant la mise au point du vaccin au début des années 1960, la rougeole tuait des centaines d'enfants chaque année aux Etats-Unis. Elle continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde.

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