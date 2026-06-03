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Un hôtel part en fumée à New Delhi
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Le feu fait 24 victimes:Un hôtel part en fumée à New Delhi

Les secours sont sur place
Un incendie dans un hôtel à New Delhi fait au moins 21 morts

Un incendie a ravagé un hôtel à New Delhi mercredi, tuant au moins 21 personnes. Plus de 40 blessés ont été hospitalisés. Les causes restent inconnues, mais les secours poursuivent leurs recherches.
Publié: 10:31 heures
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Dernière mise à jour: 11:13 heures
Un incendie a ravagé un hôtel à New Delhi mercredi, tuant au moins 21 personnes.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au moins 21 personnes sont décédées mercredi dans l'incendie, pour l'heure d'origine indéterminée, qui s'est déclaré dans la matinée dans un hôtel de la capitale indienne New Delhi, a annoncé la police locale. Plus de 40 personnes ont également été blessées et hospitalisées, a ajouté la police en précisant que le sinistre avait été maîtrisé.

«Les opérations de secours et de recherches sont toujours en cours, tous les services concernés restent déployés sur le terrain pour porter assistance aux victimes», a-t-elle poursuivi dans un communiqué. La police n'a donné aucune précision sur les causes de l'incendie qui a détruit le Flourish Stay, un bed-and-breakfast bon marché situé dans la partie sud de la mégapole de 30 millions d'habitants.

«Un incendie tragique»

Plusieurs des morts sont des ressortissants de pays africains venus en Inde pour un traitement médical, ont rapporté des médias locaux. «Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu un proche», a réagi promptement le Premier ministre Narendra Modi sur son compte X, qualifiant l'incendie de «tragique».

Les incendies en Inde sont fréquents, en raison d'infrastructures en piteux état et de normes de sécurité et d'évacuation pas toujours appliquées. En mars dernier, un incendie provoqué par un court-circuit électrique a causé la mort d'autre moins dix patients d'un hôpital de la ville de Cuttack, dans l'est de l'Inde.



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