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Des milliers d'évacuation
Le gigantesque incendie du Nevada continue de menacer la ville de Reno

Un incendie fait rage près de Reno, au Nevada. Plus de 6000 hectares ont brûlé et 24'000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Les écoles sont fermées et des dizaines de milliers d'habitants se tiennent prêts à partir.
Publié: 06:54 heures
Une habitante fouille les décombres de sa maison détruite par l'incendie Hawk à Reno.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Des dizaines de milliers de personnes se préparaient à passer une nouvelle nuit loin de leur domicile lundi dans le Nevada, alors qu'un incendie progressait vers Reno, l'une des principales villes de cet Etat de l'Ouest américain. Sur la recommandation des autorités locales, les écoles ont été fermées lundi dans tout le comté de Washoe, qui englobe l'agglomération de Reno (280'000 habitants).

Environ 24'000 personnes étaient encore soumises à un ordre d'évacuation lundi, ont indiqué les autorités. Des dizaines de milliers d'autres ont été placées en état d'alerte et invitées à préparer des sacs afin de pouvoir partir à tout moment.

Le feu a ravagé plus de 6000 hectares depuis son déclenchement samedi sur les contreforts de la Sierra Nevada. Les pompiers ont affirmé avoir contenu 27% de son périmètre.

Des renforts venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande

Aucun mort n'est à déplorer à ce stade, mais les flammes ont déjà détruit des maisons situées au sommet des montagnes et fait sept blessés, dont trois secouristes, selon les médias locaux. Les centaines de pompiers américains mobilisés contre l'incendie, baptisé «Hawk Fire», ont reçu l'appui d'équipes spécialisées venues d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

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Le chef des pompiers locaux Richard Edwards a affirmé lors d'une conférence de presse lundi que l'incendie était «d'origine humaine». «Nous ne savons pas s'il a été déclenché intentionnellement ou accidentellement. Les enquêteurs continuent donc leur travail à ce sujet. Selon toute vraisemblance, l'origine de cet incendie sera classée comme indéterminée», a-t-il ajouté.

Il avait avant cela exhorté la population à se tenir prête à évacuer immédiatement dès qu'on lui en donnerait l'ordre. «L'incendie Hawk est un événement très dynamique pour nous, car il est attisé par le vent. Les feux alimentés par le vent se propagent très rapidement vers nos zones résidentielles», a-t-il averti.

«Si on vous a demandé d'évacuer, n'attendez pas !», a déclaré la maire de Reno, Hillary Schieve. Reno est située au nord-ouest du Nevada, près de la frontière avec la Californie et de la zone touristique du lac Tahoe, dans la Sierra Nevada.

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