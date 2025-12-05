Netflix rachète Warner Bros pour 83 milliards de dollars

AFP Agence France-Presse
Netflix, le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi.
Cette acquisition, qui permet à Netflix d'acquérir un immense catalogue de films mais aussi le prestigieux service de streaming HBO Max, est la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.
