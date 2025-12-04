DE
Produite par un rival de longue date
Netflix sort une série sur P. Diddy, le rappeur tente de l'interdire

Netflix diffuse une mini-série produite par 50 Cent sur la chute de Sean Combs, condamné pour violences sexuelles. Malgré une tentative d’interdiction pour prétendue violation de droits d’auteur, le documentaire montre des témoignages accablants.
Netflix a sorti une mini série documentaire sur P. Diddy... Série réalisée par 50 Cents, grand rival du criminel sexuel sur la scène hip-hop.
Netflix a sorti une série documentaire produite par le rappeur américain 50 Cent sur son rival de longue date Sean Combs, alias P. Diddy. Ce dernier, condamné à 4 ans de prison pour violences sexuelles, a tenté de l'interdire.

«Sean Combs: The Reckoning», découpé en une mini-série de quatre épisodes, retrace la carrière et la chute du rappeur et producteur de 56 ans, condamné en octobre à 50 mois de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution. Lors de son procès à New York, la justice a retracé la manière dont il a contraint plusieurs femmes, dont son ancienne petite amie, Casandra Ventura, à participer à des marathons sexuels avec des hommes engagés à cette fin. 

Violation des droits d'auteur?

La série Netflix, diffusée mardi aux Etats-Unis, inclut notamment des interviews d'ex-associés décrivant un comportement prédateur, ainsi que deux personnes affirmant que la star du hip-hop les a agressées sexuellement. Les avocats de Sean Combs avaient tenté d'empêcher la sortie du documentaire cette semaine, envoyant lundi à Netflix une mise en demeure pour ce qu'ils affirmaient être une violation apparente des droits d'auteur.

Ils pointent notamment un extrait du documentaire montrant le rappeur évoquant sa défense avec son équipe juridique quelques jours avant son arrestation en septembre 2024. Juda Engelmayer, porte-parole de l'artiste, a déclaré à l'AFP que ce dernier avait fait enregistré cette vidéo pour «raconter sa propre histoire, à sa manière». «Il est fondamentalement injuste, et illégal, que Netflix s'approprie ce travail» a-t-elle ajouté.

«Une vendetta personnelle»

Netflix, dans une déclaration citée par le «Washington Post», a assuré que les images avaient été obtenues légalement. La porte-parole de Sean Combs s'est également plainte du fait que le rappeur 50 Cent – Curtis Jackson de son vrai nom – ait été autorisé à être producteur exécutif de la série documentaire, alors qu'il est un «rival de longue date animé d'une vendetta personnelle, qui a passé trop de temps à diffamer Monsieur Combs».

Les deux hommes sont en conflit depuis le milieu des années 2000, par morceaux interposés mais aussi dans des déclarations publiques. «Si je ne l'avais pas fait, il n'y aurait eu personne pour le faire», s'est justifié 50 Cent à propos du documentaire dans un entretien à GQ, affirmant vouloir défendre la «culture» hip hop.

Sean Combs est actuellement détenu dans une prison fédérale au sud de New York. Sa libération est prévue pour mai 2028.

