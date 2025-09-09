DE
FR

Le Parlement est en feu
Le Premier ministre népalais démissionne face aux émeutes

Le Premier ministre népalais KP Sharma Oli a démissionné suite à des manifestations violentes à Katmandou. Des centaines de protestataires ont incendié le parlement, faisant 19 morts lors d'affrontements avec la police.
Publié: 14:23 heures
Partager
Écouter
Le Premier ministre népalais, KP Sharma Oli à sa sortie du Parlement à Katmandou, le 11 octobre 2015. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des centaines de manifestants en colère ont incendié mardi le parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre KP Sharma Oli au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait 19 morts.

A lire aussi
Les manifestations au Népal contre le blocage des réseaux sociaux ont fait au moins 16 morts
Affrontements avec la police
La mobilisation au Népal a fait au moins 16 morts et des centaines de blessés
Enquête annoncée au Népal après les manifestations meurtrières
Blocage des réseaux sociaux
Le Népal ouvre une enquête après la mort de 19 manifestants

«Des centaines de personnes ont investi l'enceinte du parlement et mis le feu au bâtiment principal», a rapporté à l'AFP un porte-parole du secrétariat de l'institution, Ekram Giri.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un épais panache de fumée enveloppant le bâtiment, au coeur de la capitale Katmandou.

Malgré le couvre-feu instauré au début de la matinée, des groupes de jeunes manifestants sont descendus dans les rues de Katmandou et s'en sont pris toute la journée aux bâtiments publics et aux résidences de dirigeants politiques.

«L'avenir est à nous»

Un groupe de protestataires a réussi à s'emparer des armes à feu de policiers chargés de protéger le complexe gouvernemental de Singha Durbar, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le domicile du Premier ministre, âgé de 73 ans, a lui aussi été incendié, selon un photographe de l'AFP. A la mi-journée, le chef du gouvernement a annoncé sa démission «afin que des mesures puissent être prises en vue d'une solution politique», a-t-il écrit dans une lettre au président népalais.

A lire aussi
Pour 7000 francs, un taxi-hélicoptère fait descendre des touristes de l'Everest
La folie VIP au Népal
Pour 7000 francs, un taxi-hélico descend les touristes de l'Everest
Le Népal sur la voie des routes en plastique recyclé
Projet innovant
Les Népalais roulent sur des routes en plastique recyclé

«Le gouvernement est tombé, les jeunes ont gagné et pris le contrôle du pays», s'est réjoui un manifestant, Sudan Gurung, «l'avenir est à nous».

Lundi, la police a ouvert le feu sur des milliers de manifestants qui défilaient dans les rues de Katmandou pour exiger la fin du blocage des réseaux sociaux ordonnée quatre jours plus tôt et dénoncer la corruption des élites du pays.

Au moins 19 personnes ont été tuées, dont 17 dans la seule capitale, plusieurs centaines d'autres blessées, selon un bilan officiel.

«Les responsabilités»

En soirée, le chef du gouvernement avait ordonné le rétablissement des réseaux sociaux et l'ouverture d'une enquête «indépendante» sur les conditions de l'intervention de la police. Mais la colère de la population n'est pas retombée.

A lire aussi
Vingt personnes disparues après les manifestations en Indonésie
La contestation se poursuit
Vingt personnes disparues après les manifestations en Indonésie
De Jakarta à Bali, pourquoi la quatrième plus grande nation plonge dans le chaos?
Vidéo
Déjà six morts
De Jakarta à Bali: pourquoi l'Indonésie plonge dans le chaos?

«Une vingtaine de personnes ont été assassinées par l'Etat», a dénoncé Yujan Rajbhandari, un étudiant de 23 ans qui a participé au défilé de lundi. «Ils (le gouvernement) doivent assumer la responsabilité de toutes ces vies perdues».

Chef du Parti communiste népalais, KP Sharma Oli conclut ainsi une carrière politique de plus de 60 ans, marquée notamment par la longue guerre civile qui a ensanglanté le Népal jusqu'à l'abolition de la monarchie en 2008.

Elu pour la première fois Premier ministre en 2015, il a été réélu en 2018, renommé brièvement à la tête diu gouvernement en 2021, puis réinvesti en 2024 à la tête d'une coalition parlementaire incluant notamment le centre droit. Sa démission est intervenue après celles de trois autres ministres, dont celui de l'Intérieur.

Polémique autour des réseaux sociaux

Le gouvernement avait annoncé jeudi le blocage des réseaux sociaux en application d'un arrêt rendu en 2023 par la Cour suprême exigeant qu'elles nomment un représentant local et une personne chargée de réguler leurs contenus.

Parmi les plateformes bloquées figuraient Facebook, X, Youtube ou Linkedn, au grand dam de plusieurs millions d'usagers. «Le gouvernement ne souhaitait pas bloquer l'usage des médias sociaux», a plaidé une dernière fois le Premier ministre mardi. «Il souhaite simplement protéger le cadre de leur utilisation», a-t-il insisté, «ce n'était pas la peine de manifester pour ça».

A lire aussi
Un diplomate indonésien a été tué par balles devant chez lui
Un règlement de compte?
Un diplomate indonésien a été tué par balles devant chez lui
En Indonésie, les concessions du président ne calment pas la colère du peuple
Le peuple est dans la rue
En Indonésie, les concessions du président ne convainquent pas

Motivées initialement par le blocage, les manifestations de lundi ont largement viré à la dénonciation de la corruption des autorités, dans un pays à l'économie ralentie et au fort taux de chômage.

«Nous voulons que ça change», avait résumé lundi un manifestant, Ikshama Tumrok, 20 ans. Ces derniers jours, les plateformes encore en service, comme Tik Tok, ont été inondées de vidéos mettant en cause la vie luxueuse des enfants de responsables politiques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus