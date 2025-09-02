Un diplomate indonésien a été tué par balles devant chez lui

Un diplomate de l'ambassade d'Indonésie à Lima a été tué par balles lundi soir devant son domicile situé dans un quartier résidentiel de la capitale péruvienne, ont annoncé les autorités péruviennes.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort du diplomate, «assassiné devant la porte de l'immeuble de sa résidence», dans le quartier de Lince, a indiqué mardi le ministère public sur X.
«Un règlement de comptes n'est pas exclu», a déclaré le commandant de police David Guivar à la chaîne publique TV Perú.
Au Pérou avec sa famille
Le diplomate rentrait chez lui à vélo lorsqu'il a été abattu par un homme qui s'est ensuite enfui à moto avec un complice, selon les images diffusées par les médias locaux.
Le fonctionnaire indonésien, Zetro Leonardo Purba, âgé de 40 ans, était arrivé en avril au Pérou avec sa famille, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, annonçant un renforcement de la sécurité autour de la mission diplomatique indonésienne.
«Toute l'assistance et la protection nécessaires» seront fournies à l'ambassadeur d'Indonésie à Lima, ajoute le document. Le Pérou est confronté à une explosion de la criminalité et en particulier des actes d'extorsion.