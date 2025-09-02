DE
La contestation se poursuit
Vingt personnes disparues après les manifestations en Indonésie

Au moins 20 personnes sont portées disparues suite aux violentes manifestations en Indonésie, selon une organisation de défense des droits humains. Les protestations, qui ont déjà fait six morts, se poursuivent dans plusieurs villes.
Publié: il y a 25 minutes
La contestation ne faiblit pas en Indonésie.
Photo: AFP
AFP

Au moins 20 personnes sont portées disparues après les violentes manifestations qui secouent l'Indonésie depuis la semaine dernière, a indiqué mardi une organisation locale de défense des droits humains. «Après les recherches et les vérifications, vingt personnes disparues restent introuvables», a déclaré la Commission pour les personnes disparues et les victimes de violences (KontraS) dans un communiqué.

A l'origine, les manifestations ont débuté le 25 août pour protester contre une indemnité versée aux députés. Elles ont dégénéré après la mort jeudi à Jakarta d'un chauffeur de moto-taxi écrasé par un fourgon de police et ont fait à ce jour six morts. KontraS a précisé que les 20 personnes ont disparu dans les villes de Bandung, Jakarta et Depok, une ville proche de la capitale ainsi que dans un «lieu inconnu».

Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté lundi dans plusieurs villes d'Indonésie et l'armée a été déployée dans les rues de Jakarta. D'autres manifestations sont attendues dans la journée à travers le pays. Les Nations unies ont réclamé lundi l'ouverture d'enquêtes rapides, approfondies et transparentes sur la mort des six manifestants au cours de rassemblements violemment réprimés par les forces de l'ordre.

