Des milliers de fans ont rendu hommage à Bonnie Tyler samedi à Mumbles, au Pays de Galles. La chanteuse britannique, décédée le 8 juillet dernier, a marqué des générations avec des tubes comme «Total Eclipse of the Heart».

Des milliers de fans accompagnent le cercueil de la chanteuse Bonnie Tyler

Des milliers de fans accompagnent le cercueil de la chanteuse Bonnie Tyler

AFP Agence France-Presse

Quelques milliers de fans de la chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 décédée en juillet à 75 ans, se sont rassemblés samedi dans les rues de Mumbles, son village au Pays de Galles, applaudissant au passage de son cercueil, avant ses funérailles lundi. Plusieurs personnes se sont mises à chanter le tube «Total Eclipse of the Heart» en voyant le cercueil, couvert du drapeau gallois, apparaître et ont lancé des fleurs sur le corbillard.

Bonnie Tyler, chanteuse à la crinière blonde et à la voix rocailleuse, est décédée le 8 juillet au Portugal, où elle possédait une maison. Elle avait été admise début mai à l'hôpital de Faro, pour une opération intestinale. Elle avait ensuite été placée dans un coma artificiel.

Des fans bouleversés

«Quand nous avons appris son décès, nous avons été bouleversés», a dit Carys Edwards, 18 ans, à l'agence britannique PA, dans les rues de Mumbles, en banlieue de Swansea. «Sa musique a touché énormément de personnes. (...) Elle était une véritable icône», a-t-elle ajouté. «C'était une fille de Swansea, et elle ne l'a jamais oublié», a ajouté la mère de Carys, Melanie Smith, 53 ans.

La star est en effet née en 1951 non loin de là, à Skewen, et a été repérée dans une boîte de nuit de Swansea en 1975. Elle avait conservé l'accent gallois. C'est sa ballade rock «Total Eclipse of the Heart», sortie en 1983, qui demeure sa chanson la plus célèbre. Quarante-trois ans après sa sortie, elle atteint 1,2 milliard d'écoutes sur Spotify.

Bonnie Tyler, de son vrai nom Gaynor Hopkins, est aussi l'interprète des tubes «It's a Heartache», «Holding Out for a Hero», sur la bande originale de «Footloose». «Nous avons pensé qu'il serait bien de venir lui rendre hommage», a dit Michael Bone, 58 ans, venu avec son compagnon Alan Hawkins, 54 ans, de Derby, dans le nord de l'Angleterre. «Lorsque j'étais adolescent, sa musique était omniprésente», a-t-il dit.

Hospitalisée juste avant une tournée

Peu avant d'être hospitalisée, la chanteuse avait sorti un single, «Only Love». Elle s'apprêtait à partir en tournée en Europe pendant plusieurs mois. Ses funérailles auront lieu lundi à la cathédrale de Swansea, avant une cérémonie dans l'intimité.

Bonnie Tyler était «une artiste chaleureuse et généreuse dont la musique a touché plusieurs générations et continue de faire vibrer les pistes de danse et les salles de karaoké à travers le monde», salue l'avis de décès publié par sa famille.