Plusieurs observations de drones ont conduit jeudi à la fermeture temporaire de l'aéroport de Munich. Pas moins de 17 vols ont dû être annulés ou reportés.

Leo Vonlanthen, Natalie Zumkeller, ATS

L'aéroport de Munich en Allemagne a dû être fermé temporairement jeudi 3 octobre au soir, à la suite de l'observation de plusieurs drones. C'est ce qu'ont affirmé les responsables de l'aéroport, dans une déclaration relayée par «CNN». Les engins, observés vers 21h30, auraient survolé les installations.

«En raison de l’obscurité, il est impossible de préciser la taille ou le type des appareils», a déclaré Stefan Bayer, porte-parole de la police fédérale, au quotidien «Bild». L’origine des drones demeure inconnue. Les forces de police, aidées d'un hélicoptère, ont fouillé le périmètre sans succès, à la recherche d’indices ou de suspects.

3000 passagers concernés

Pas moins de 17 vols ont été cloués au sol, certains ayant été déroutés vers Stuttgart, Francfort, ou encore Vienne. Un passager a confié à l’agence DPA que son avion était sur le point de décoller lorsqu'on lui annoncé qu'il fallait retourner au terminal. Pour les voyageurs bloqués, des lits de camp ont été installés dans les halls de l’aéroport, accompagnés de nourriture et de boissons. Au moins 3'000 passagers ont été affectés, a indiqué l'aéroport de Munich dans un communiqué.

Il n’est pas encore certain que le trafic aérien reprenne normalement vendredi matin, mais selon le site de données de Flightradar, aucune perturbation majeure n’est attendue. Ces dernières semaines, plusieurs aéroports européens avaient déjà été contraints à des fermetures en raison de drones, principalement au Danemark, en Norvège et en Suède.