La Première ministre danoise appelle à une «réponse très forte» de l’Europe face à la «guerre hybride» de la Russie, alors que des drones non identifiés ont récemment survolé le Danemark. Elle s’exprimait à l’ouverture d’un sommet européen à Copenhague.

Le Danemark veut une «réponse très forte» face à la «guerre hybride» de la Russie

La Première ministre danoise appelle l’Europe à une «réponse très forte» face à la «guerre hybride» menée par la Russie. Photo: AFP

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a plaidé mercredi pour une «réponse très forte» de l'Europe face à la «guerre hybride» menée par la Russie, au coup d'envoi d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement à Copenhague.

«ll n'y a qu'un seul pays qui est prêt à nous menacer, et c'est la Russie, et nous avons donc besoin d'une réponse très forte», a insisté la dirigeante danoise, dont le pays a été survolé à plusieurs reprises par des drones non identifiés ces derniers jours.

«J'espère que tout le monde reconnaît maintenant qu'il y a une guerre hybride. Un jour c'est en Pologne, un autre c'est au Danemark, et la semaine suivante ce sera probablement ailleurs que nous verrons des sabotages ou des drones voler», a-t-elle déclaré devant la presse.

La situation la plus grave depuis 1945?

«Quand je regarde l'Europe aujourd'hui, je pense que nous traversons la situation la plus difficile et la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale», a-t-elle estimé, en appelant les Européens à se réarmer et à innover en matière de défense. Les dirigeants des 27 pays de l'UE se retrouvent mercredi à Copenhague pour un sommet informel principalement consacré aux enjeux de défense.

Les récents signalements de drones à travers le Danemark ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, dont celui de Copenhague – le plus grand d'Europe du Nord.

Leur origine reste jusqu'à présent inconnue mais les autorités danoises ont incriminé la Russie, déjà accusée d'être derrière l'intrusion d'une vingtaine de drones dans le ciel polonais début septembre et de trois avions de combat dans l'espace aérien estonien quelques jours plus tard.