Un incendie s'est déclaré sur le site de la COP30 au Brésil

Un incendie s'est déclaré jeudi à l'intérieur du site de la COP30 à Belem, ont constaté des journalistes de l'AFP, évacués comme l'ensemble des participants sur l'ordre des agents de sécurité, alors que les pompiers tentent de circonscrire les flammes.
Des flammes importantes ont démarré sur le stand d'un pays près de l'entrée, et la fumée s'est répandue à l'intérieur et à l'extérieur du site accueillant la conférence de l'ONU sur le climat dans cette ville d'Amazonie brésilienne, déclenchant un mouvement de panique.
Les dizaines de milliers de participants de la COP sont désormais à l'extérieur du site, en attendant dans le calme des nouvelles de l'incendie qui dégageait une légère odeur de plastique brûlé dans l'air. Les pompiers sont intervenus rapidement. La quasi-totalité du site de la COP est installé sous de grandes tentes.
