Moscou accuse Kiev d'avoir repris ses frappes sur des raffineries russes

Kiev aurait repris ses frappes sur les raffineries russesL'Ukraine a frappé vendredi trois raffineries de pétrole en Russie après une «pause» de plusieurs jours dans ce type d'attaques, a indiqué le vice-ministre russe en charge de l'Energie, Alexandre Novak. «Nous avons connu une pause pendant un certain temps. Et aujourd'hui, les attaques contre les raffineries ont repris», a-t-il indiqué dans une interview à la télévision publique russe, précisant que trois raffineries et un complexe gazier avaient été la cible d'attaques ukrainiennes. Il n'a pas précisé l'emplacement de ces quatre sites, assurant seulement que des «dégâts mineurs» avaient été constatés sur l'un d'entre eux et que «dans l'ensemble» les défenses antiaériennes russes avaient «fonctionné».Le média russe indépendant Astra a signalé une attaque sur une raffinerie dans la région russe de Samara, à 800 km de la frontière ukrainienne, diffusant des images où sont visibles des panaches de fumée noire s'élevant dans le ciel.