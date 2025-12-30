Durant l’année écoulée, de nombreuses célébrités sont décédées en Suisse et ailleurs. En guise de carnet de deuil, nous vous proposons ce florilège subjectif des plus marquantes à nos yeux.

Blaise Calame

Janvier

02.01

Bernie Constantin

Rockeur alpestre

Surnommé l’iguane des Alpes pour ses faux airs d’Iggy Pop, le Valaisan s’éteint chez lui, à Anzère, à 77 ans. En 1982, son Switzerland Reggae, hymne improbable concocté façon Nina Hagen, triomphe. Lola Berlingo, son deuxième single, confirme le succès du premier, sans l’égaler. Bousculé par un méchant AVC en 2013, il fera ses adieux à la scène en 2016 après un ultime album.

07.01

Jean-Marie Le Pen

Fondateur du FN

Leader de l’extrême droite française, orateur redoutable aux fréquents dérapages antisémites, xénophobe notoire, le père de Marine est mort à l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) à 96 ans. Après une jeunesse d’agitateur public, éborgné, il personnifie la droite de la droite. Fondateur du Front national (devenu Rassemblement national), il humilie le candidat socialiste Lionel Jospin en accédant à la stupeur générale au second tour de l’élection présidentielle en 2002.

13.01

Oliviero Toscani

Photographe

Provocateur sans foi ni loi pour ses détracteurs, formé à Zurich, Oliviero Toscani adorait interpeller, bousculer, choquer. En 1982, la marque italienne de vêtements Benetton le recrute afin de changer son image de marque. Toscani va déclencher une révolution visuelle et quittera l’enseigne en 2000. A l’été 2024, le Transalpin révèle être atteint d’amylose, une maladie incurable qui l’emportera à l’âge de 82 ans à Cecina, en Toscane, où il était hospitalisé.

15.01

David Lynch

Cinéaste

Réalisateur tourmenté aux visuels puissants, personnage énigmatique à la ville, marié quatre fois, photographe et peintre, il s’éteint à l’aube de ses 79 ans, terrassé par une bronchopneumopathie chronique obstructive. Au cinéma, on lui doit notamment le saisissant Elephant Man et le déroutant Mulholland Drive. Il a aussi réalisé la série culte Twin Peaks pour la télévision.

28.01

Catherine Laborde

Présentatrice météo

Personnalité attachante, cette souriante Bordelaise a pour ainsi dire fait la pluie et le beau temps sur TF1 de 1988 à 2017, en alternance avec Evelyne Dhéliat. En 2014, on lui diagnostique une maladie neurodégénérative complexe: la démence à corps de Lewy. Avec le soutien sans faille de son mari, Thomas Stern, elle luttera durant plus de dix ans. Elle disparaît à 73 ans à l’île d’Yeu (Vendée), son petit paradis.

30.01

Marianne Faithfull

Chanteuse sous influence

Une voix rauque. Un spleen inimitable. Née riche, Marianne Faithfull tire sa révérence à 78 ans. Sereinement, après une vie d’excès. Sister Morphine – ce surnom peu enviable qu’elle traîna et dont elle fit une chanson reprise par les Rolling Stones – aura longtemps erré entre tentatives de suicide et surdoses. Fin 1968, le décès à la naissance de Corrina, fruit de sa relation de quatre ans avec Mick Jagger, la brise. Alcoolique, puis SDF (!), la chanteuse ne rebondira qu’avec la sortie de Broken English (1979), album miraculeux. Dans la foulée, Lady Marianne vainc un cancer du sein. Elle ne pensait pas vivre si longtemps, confiait-elle en 1996 déjà, pour ses 50 ans.

Février

01.02

André Ducret

Homme de chœur

André Ducret ne fêtera pas ses 80 ans. Il succombe à la maladie de Parkinson. Figure emblématique de l’art choral romand, l’auteur-compositeur-interprète fribourgeois, pédagogue encensé, fonde en 1976 le Chœur (du collège) Saint-Michel qu’il dirigera jusqu’en 2006. Lauréat du concours de chanson L’Etoile d’or en 1980, il lègue plus de 500 compositions.

18.02

Gene Hackman

Acteur

On imaginait, à tort, que Hollywood le snobait, lui, l’inoubliable Popeye de French Connection, shérif sans foi ni loi dans Impitoyable. Gene Hackman, décédé à 95 ans, était atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade très avancé. Quand la police découvre dans une même pièce de leur villa de Santa Fe (Nouveau-Mexique) les corps sans vie de l’acteur, de sa seconde femme, Betsy Arakawa, et de leur chienne Zinna, une enquête est aussitôt ouverte. Elle permettra de reconstituer le fil du drame: Betsy est décédée la première, terrassée par un virus transmis par des rongeurs – la maison en était envahie. Le chien est mort de faim dans un placard. Selon toute vraisemblance, Gene Hackman a donc vu le corps de son épouse au sol sans réagir, avant de succomber à un problème cardiaque. L’horreur.

Mars

02.03

Herbert Léonard

Crooner français

Issu d’un milieu ultra-modeste – son père était éboueur à Strasbourg –, Herbert Léonard, né Hubert Loenhardt, a réussi à se faire une place au soleil. Sorti en 1981, Pour le plaisir, son plus grand succès, a été écrit par Julien Lepers, ex-animateur du jeu Questions pour un champion sur France 3. Le chanteur est décédé à Fontainebleau d’un cancer du poumon. Il avait 80 ans.

16.03

Emilie Dequenne

Actrice

Révélation du Festival de Cannes 1999, elle crève l’écran dans le film Rosetta des frères Dardenne, Belges comme elle, et obtient le Prix d’interprétation féminine. Emilie Dequenne découvre ensuite qu’elle souffre d’un corticosurrénalome, un type de cancer rare du système endocrinien. Elle combattra le crabe jusqu’à son décès, à 43 ans, en région parisienne.

20.03

Francis Matthey

Homme politique

Natif du Locle (NE), Francis Matthey disparaît à 82 ans des suites d’une maladie. Militant socialiste, il siège d’abord comme conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. Elu au Conseil d’Etat en 1988, il choisit de privilégier le mandat de conseiller national que le peuple lui a confié un an plus tôt. Le 3 mars 1993, bien malgré lui, le Neuchâtelois se retrouve élu au Conseil fédéral! Le PS, qui souhaite porter une femme au gouvernement, le prie de renoncer à son élection, ce qu’il accepte, non sans élégance, laissant le champ libre à la Genevoise Ruth Dreifuss, qui sera élue une semaine plus tard.

21.03

George Foreman

Boxeur légendaire

Lorsqu’il quitte le ring pour la première fois, l’imposant poids lourd a 28 ans et une bonne raison: il veut devenir pasteur. Il renfile les gants pour défier Mohamed Ali lors du combat du siècle le 30 octobre 1974 à Kinshasa. Foreman s’incline, mais gagne le respect de tous. En 1994, à 45 ans, il accepte de combattre de nouveau pour un titre mondial et s’impose. Figure très populaire aux Etats-Unis, Big George a gagné des millions en vendant des barbecues à son nom. Il est aussi le père de 12 enfants, dont cinq fils, tous prénommés George! La mort le cueille à Houston (Texas), à 76 ans.

31.03

Yves Boisset

Cinéaste engagé

Fils d’enseignants devenu cinéaste, Yves Boisset fait trembler la société civile et le monde politique français avec son regard critique. Premier assaut en 1973 avec R.A.S., qui dénonce l’attitude de l’armée pendant la guerre d’Algérie. Boisset privilégie les thématiques sensibles: le viol dans Dupont Lajoie (1975), la téléréalité dans Le prix du danger (1983), la justice avec La femme flic (1979), etc. Depuis 1991, il disséquait pour la télé les grandes affaires judiciaires. Il meurt à 86 ans.

Avril

01.04

Val Kilmer

Acteur

Popularisé grâce à ses rôles dans Top Gun (1986) face à Tom Cruise, dans l’excellent Willow (1988) ou encore dans Le Saint (1997), adaptation de la série télé. Au-delà de la ressemblance saisissante, son interprétation du poète et rockeur Jim Morrison dans le biopic The Doors d’Oliver Stone fait l’unanimité, y compris chez les fans. Val Kilmer souffrait d’insuffisance respiratoire et d’un cancer de la langue. Il meurt à 65 ans à Los Angeles d’une pneumonie aiguë.

18.04

Christiane Brunner

Femme politique

Figure politique de premier plan, féministe, syndicaliste, la Genevoise, atteinte du syndrome de Guillain-Barré, rend son dernier souffle à 78 ans. Sa mère, de condition très modeste, la rêvait caissière. Elle sera avocate, puis siégera dans les deux Chambres sous la Coupole, de 1991 à 2007, assumant la présidence du PS suisse de 2000 à 2004. En 1993, elle espérait succéder au Neuchâtelois René Felber au Conseil fédéral mais, considérée comme trop clivante, elle sera doublée par Francis Matthey malgré lui. On connaît la suite.

21.04

Pape François

Souverain pontife

Premier pape sud-américain, Jorge Mario Bergoglio, né à Buenos Aires dans une famille d’immigrés italiens, est formé chez les jésuites. Ordonné prêtre en 1969, il est nommé évêque auxiliaire de sa ville par Jean-Paul II en mai 1992, puis devient archevêque six ans plus tard. Son train de vie humble plaît à Jean-Paul II, qui le nomme cardinal-prêtre en février 2001. Elu pape le 13 mars 2013 au Vatican, à 76 ans, cet Argentin progressiste mènera un pontificat de dix ans sous le nom de François. Il meurt le lundi de Pâques à 88 ans.

Mai

23.05

Sebastião Salgado

Photojournaliste

«Chasseur de lumière dans un monde de ténèbres», comme le dira de lui le président brésilien Lula, ce photojournaliste franco-brésilien né à Aimorés (Brésil) succombe à 81 ans à une leucémie sévère consécutive à une crise de malaria. Héritier de la photographie humaniste, il sublime la lumière, particulièrement en noir et blanc. Un photographe star, infatigable défenseur de la forêt amazonienne.

Juin

04.06

Nicole Croisille

Chanteuse jazzy

Disparue à 88 ans, l’interprète de Téléphone-moi et de Parlez-moi de lui souffrait depuis des années d’une tumeur au foie. En ce 4 juin 2025, date qu’elle a choisie elle-même, elle doit se rendre à Namur en Belgique pour mettre fin à ses jours. Son calvaire s’achève à l’aube ce jour-là, à son domicile de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

11.06

Brian Wilson

Leader des Beach Boys

Mélodiste de génie, son influence sur la pop sera majeure dès le milieu des années 1960. Fan des Beatles, Brian Wilson constitue avec son groupe, les Beach Boys, la réponse californienne aux Fab Four. Arrangeur brillant, il s’est construit comme artiste sous les coups de son père. Aîné des quatre frères Wilson formant les Beach Boys, ce talent unique, pourtant mal dans sa peau, a signé des chefs-d’œuvre absolus tels que God Only Knows et Good Vibrations. A 82 ans, il succombe à une insuffisance respiratoire à Beverly Hills.

Juillet

02.07

Julian McMahon

Acteur de séries

Mannequin australien à ses débuts, il embrasse une carrière d’acteur, principalement à la télévision. Mondialement célèbre pour ses rôles dans Charmed et Nip/Tuck. Julian McMahon meurt à 56 ans à Clearwater (Floride) des suites d’un cancer métastatique de la tête et du cou.

03.07

Diogo Jota

Footballeur

La plupart des footballeurs évoluant en Europe sont en vacances quand un terrible accident de la route survenu à Cernadilla, dans le nord-ouest de l’Espagne, fauche l’attaquant portugais du FC Liverpool Diogo Jota, de son vrai nom Diogo José Teixeira da Silva, 28 ans, et son frère cadet André Silva, 25 ans. Une roue de leur Lamborghini de location a explosé sur l’autoroute A-52. L’enquête révélera qu’«un gros excès de vitesse» a précipité le drame. Diogo Jota s’était marié dix jours plus tôt avec la mère de leurs trois enfants.

14.07

Thierry Ardisson

Homme de télévision

Animateur télé au ton provocateur et arrogant, producteur audacieux, voire visionnaire, ce natif de Bourganeuf (Creuse) décède à 76 ans des suites d’un cancer du foie. Surnommé l’homme en noir, Thierry Ardisson avait commencé comme créatif dans l’univers de la publicité. Fondateur de l’agence Business, on lui doit quelques slogans fameux, parmi lesquels «Lapeyre, y en a pas deux». Sa femme, la journaliste Audrey Crespo-Mara, 49 ans, tirera un documentaire poignant de sa fin de vie.

17.07

Felix Baumgartner

Parachutiste fou

Détenteur de plusieurs records du monde, dont celui de vitesse d’un homme en chute libre sans propulsion (1357,6 km/h), cet Autrichien a épaté la planète en effectuant le 14 octobre 2012 le saut le plus haut de l’histoire, à une altitude de 38 969,40 m, soit depuis la stratosphère rejointe grâce à un ballon rempli d’hélium. Ce record a été battu depuis par l’Américain Robert Alan Eustace, avec 41 419 m d’altitude. Felix Baumgartner se tue en Italie, à 56 ans, dans un accident de paramoteur.

22.07

Ozzy Osbourne

Star du rock

Né John Michael Osbourne à Marston Green, à côté de Birmingham (Angleterre), Ozzy Osbourne s’éteint à 76 ans. Surnommé le «prince des ténèbres», le chanteur iconique du groupe Black Sabbath est considéré comme l’inventeur du heavy metal. Souffrant de la maladie de Parkinson, il succombe à un arrêt cardiaque, entouré de sa famille que l’émission de téléréalité The Osbournes, diffusée sur MTV dans les années 2000, avait popularisée.

29.07

Jean-Pierre Egger

Préparateur physique

Citoyen de La Neuveville (BE), l’ancien athlète (basketball, décathlon, disque et poids) et coach meurt la veille de ses 82 ans. Ce colosse à la pédagogie rassurante fera de son protégé Werner Günthör un triple champion du monde du poids, puis il mènera la Néo-Zélandaise Valerie Adams à deux médailles d’or olympiques, au poids également. Simon Ammann (saut à skis) ou le team Alinghi (Coupe de l’America 2003) profiteront des conseils de celui que les Swiss Sports Awards ont désigné «meilleur coach suisse des 70 dernières années» en 2020.

Août

17.08

Terence Stamp

Acteur

Fils d’un simple remorqueur de charbon, ce Londonien au regard bleu acier émerge en tant qu’icône masculine du Swinging London. Devenu acteur, il s’amuse ensuite à brouiller les pistes au cinéma, passant allègrement de Superman II à Ma femme est une actrice. Son meilleur rôle? Probablement celui de Bernadette, femme trans, drôle et digne, dans Priscilla, folle du désert (1994). Au générique de plus de 60 films, il s’efface à l’âge de 87 ans.

Septembre

03.09

Ted Robert

Chanteur

Né Robert Gurtner à Berne, fromager de formation, il se lance dans la chanson dans les années 1960, sillonnant les marchés de Suisse romande avec deux danseuses. En 1978, son 45 tours La vie au soleil est certifié disque de platine. Ted Robert se distingue aussi comme patron de bistrot, en particulier à Lausanne, place Chauderon, où son troquet rassemble une clientèle fellinienne de noctambules. Au mitan des années 1990, il se lance en politique, à l’extrême droite. Ouvertement xénophobe, il est terrassé par une maladie du foie foudroyante à Orbe. Il avait 81 ans.

04.09

Giorgio Armani

Styliste

Ses costumes impeccables, comme ses parfums et ses cheveux blancs ont fait sa légende. Né le 11 juillet 1934 à Plaisance, au royaume d’Italie, il lance sa propre marque en 1975. Armani, c’est un style soigné, des vêtements élégants, confortables, taillés magnifiquement. «Il a donné à l’élégance italienne une portée et une envergure mondiales», dira Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, à son décès. Giorgio Armani meurt de vieillesse chez lui, à Milan, à 91 ans.

06.09

Rick Davies

Musicien

Cofondateur de Supertramp, groupe britannique lancé à Genève (!) grâce à l’enthousiasme d’un milliardaire néerlandais. Pour l’organiste Rick Davies, la mission consiste à sublimer la voix extraordinaire de Roger Hodgson. Devenu chanteur à son tour au départ de ce dernier, Rick Davies tentera, en vain, de renouer avec le succès de l’album Breakfast in America (1979). Depuis plus de dix ans, il souffrait d’un myélome multiple (cancer du sang) qui aura fini par avoir le dessus. Il meurt à 81 ans.

16.09

Robert Redford

Légende du cinéma

Acteur, réalisateur et producteur américain, né le 18 août 1936 à Santa Monica, cet indiscutable sex-symbol masculin des années 1970 et 1980 à la blondeur iconique s’éteint chez lui, à Sundance (Wyoming), lieu célèbre pour son festival du film indépendant créé par la star. Acteur engagé, contre la politique des grands studios comme en faveur des minorités, militant écolo en avance sur son temps, Redford symbolise l’Amérique des grands espaces, celle de Jeremiah Johnson, rôle dans lequel il est formidable, terre de liberté.

23.09

Claudia Cardinale

Actrice et sex-symbol

Il y avait déjà BB, blonde incandescente. CC sera son alter ego, en brune. De nationalité franco-italienne, née à Tunis, Claudia Cardinale accède à son tour au statut de sex-symbol international. Sa voix éraillée caractéristique, son regard de braise et sa silhouette troublent Henry Fonda lui-même dans Il était une fois dans l’Ouest. Révélée par Le guépard, l’actrice s’amusera de sa prétendue concurrence avec Bardot en tournant avec elle Les pétroleuses. Elle disparaît à 87 ans chez elle, à Nemours, près de Paris, entourée de ses enfants, Patrizio et Claudia.

Octobre

01.10

Jane Goodall

Primatologue

Ethologue et anthropologue britannique, elle a consacré sa vie à l’étude et à la défense des chimpanzés, comme Diane Fossey et les gorilles de montagne. Elle fut la première scientifique à observer des chimpanzés se servir d’outils pour se nourrir. Découverte majeure. Infatigable globe-trotteuse, elle meurt durant son sommeil, à 91 ans, à Los Angeles.

11.10

Diane Keaton

Actrice

Première muse du réalisateur Woody Allen avec lequel elle vécut quelques années autour de 1970, elle tourne avec lui les remarquables Annie Hall, qui lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice, et Manhattan, qui fera déprimer une génération. A Hollywood, ses détracteurs la disent trop intello, trop pudique, trop libre. Actrice épatante, Diane Keaton était surtout indépendante, brillante et drôle. De quoi séduire Warren Beatty et Al Pacino, qui partageront tour à tour sa vie. Une pneumonie l’emporte à l’âge de 79 ans.

31.10

Tchéky Karyo

Acteur et musicien

Un brin sauvage et néanmoins d’une profonde humanité, Tchéky Karyo, né Baruh Djaki Karyo à Istanbul, est un enfant de la balle, un artiste complet. Il doit une fière chandelle à deux cinéastes français qui ont vu avant les autres ce qu’il pouvait offrir d’instinct: Jean-Jacques Annaud, qui lui confie le rôle du chasseur dans L’ours, et Luc Besson, qui en fait l’instructeur d’Anne Parillaud dans Nikita. Force de la nature, il succombe à un cancer à 72 ans. Il repose à Concarneau (Bretagne).

Novembre

03.11

Dick Cheney

Vice-président états-unien

Homme d’affaires devenu conseiller politique, il a eu une influence majeure sur George W. Bush durant ses deux mandats. Considéré comme le vice-président américain le plus puissant de l’histoire récente des Etats-Unis, ce républicain convaincu déteste Donald Trump. A tel point qu’il annoncera publiquement vouloir voter pour la démocrate Kamala Harris en amont de la dernière présidentielle en date. Il s’éteint à l’âge de 84 ans à Wilson (Wyoming), victime de complications après une pneumonie.

22.11

Claude Thébert

Homme de théâtre

Comédien de formation, passionné de poésie, ce natif des Vosges devenu une figure du théâtre romand se disait passeur de mots. Formé à Aix-en-Provence, il rejoint en 1971 la troupe du Théâtre populaire romand (TPR) que dirige Charles Joris à La Chaux-de-Fonds. Il y restera jusqu’en 1985. Il se consacre ensuite à des lectures publiques, partout en Suisse romande. En 1993, il fonde le Théâtre (et la compagnie) du Sentier à Genève, ville où il meurt à l’âge de 78 ans.

24.11

Jimmy Cliff

Chanteur de reggae

Il n’incarnait pas un reggae militant façon Bob Marley ou Peter Tosh, pas plus qu’il n’encensait la ganja. Son reggae à lui est propret, doucereux, accessible au plus grand nombre. Son célèbre Reggae Night en est l’illustration parfaite. Pour le label Universal, qui le représente en France, Cliff était «un paradoxe de la musique jamaïcaine». Né James Chambers dans un taudis de Kingston, il émerge grâce au ska, farfouille, se cherche et écrit deux titres intemporels: Many Rivers to Cross et The Harder They Come. Une pneumonie l’emporte à 81 ans sur son île, en Jamaïque.

Décembre

05.12

Frank Gehry

Architecte

Son style futuriste, anticonformiste, provocateur parfois et l’usage de matériaux comme le titane lui ont notamment valu le prestigieux Prix Pritzker 1989. Ses chefs-d’œuvre? Le Musée Guggenheim à Bilbao, le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, le pavillon de la Fondation Louis Vuitton à Paris. En 2026, le Guggenheim d’Abu Dhabi, son œuvre, sera inauguré sans lui. Une maladie respiratoire le terrasse à 96 ans à Santa Monica, en Californie.

06.12

Martin Parr

Photojournaliste

Photographe documentaire connu pour ses clichés kitsch et colorés des familles modestes britanniques en vacances à New Brighton, ce natif d’Epsom avait abordé la photo via le noir et blanc. Ethnographe au regard ironique et parfois cinglant, il avait ramé pour rejoindre en 1994 l’agence Magnum, où Henri Cartier-Bresson fit d’abord obstruction avant de changer d’avis. Ironie de l’histoire, Martin Parr dirigera l’agence de 2013 à 2017. Un cancer l’emporte à l’âge de 73 ans à Bristol.

14.12

Rob Reiner

Réalisateur

A 78 ans, le père de Princess Bride, Stand By Me, Misery ou Le président et Miss Wade et sa femme Michele, 68 ans, ont été assassinés par leur fils Nick Reiner. Le jeune homme de 32 ans est tombé dans l’addiction aux stupéfiants à 15 ans et a suivi sans succès 18 cures de désintoxication. Il est le deuxième fils du couple, qui a eu trois enfants. Son frère Jake et sa sœur Romy ont refusé de payer la caution de 4 millions de dollars, le jugeant trop dangereux pour le laisser sortir. Le réalisateur avait rencontré sa femme, qui avait travaillé avec lui sur Quand Harry rencontre Sally, en 1989.

28.12

Daniel Brélaz

Politicien et ancien syndic de Lausanne

Daniel Brélaz est décédé à l'âge de 75 ans. Né le 4 janvier 1950 à Lausanne, le premier écologiste élu au Conseil national et syndic de la capitale vaudoise est mort des suites d'un arrêt cardiaque, alors qu'il était hospitalisé en néphrologie pour un problème rénal. Ce problème cardiaque avait été diagnostiqué, mais il avait été considéré comme «secondaire».

Ce diplômé en mathématiques de l'EPFL, devenu enseignant, est tombé dans la marmite de la politique par le biais de l'écologie. En 1979, à moins de trente ans, il est le premier écologiste élu au Conseil national. Il conserve ce mandat jusqu'en 1989, date à laquelle il est élu à l'exécutif de Lausanne. Son ère a été marquée par un développement des transports publics, avec la réalisation du m2, et l'instauration des projets du tram et du m3. Autres points forts: le projets d'urbanisme Métamorphose, le virage vers le développement durable et l'essor pris par Lausanne comme capitale du sport.

28.12

Brigitte Bardot

Actrice et défenseure des animaux

La star planétaire et icône féminine du cinéma française Brigitte Bardot est décédée à 91 ans, longtemps après avoir tiré un trait sur la célébrité et le monde du 7e art. Elle a marqué les esprits par son militantisme pour la cause animale et ses positions controversées, notamment son soutien à Marine Le Pen, au RN et à Vladimir Poutine. Elle laisse derrière elle un héritage culturel immense mais aussi une fortune considérable.