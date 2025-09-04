Le beau geste de Ruben Neves envers Diogo Jota

Deux mois après la mort de Diogo Jota, l’émotion reste intacte. Ruben Neves lui a rendu un hommage poignant avec un tatouage en mémoire de son ancien coéquipier.

Ruben Neves (ici aux funérailles de Diogo Jota) était très proche du Portugais. Photo: Getty Images

Blick Sport

Cet été, le monde du football était sous le choc. Début juillet, Diogo Jota et André Silva sont décédés dans un accident de la route. Les hommages se sont succédé pour le joueur de Liverpool et son frère. Certains ont eu l'air particulièrement touché, à l'image de Ruben Neves, coéquipier du No 20 à Wolverhampton et au sein de la sélection portugaise.

Tatouage sur le mollet

Pour le rassemblement de la Seleção, le premier depuis le décès de leur joueur, Ruben Neves est apparu avec un tatouage sur le mollet. On peut y voir Diogo Jota et le milieu d'Al-Hilal, s'enlaçant.

La fédération a même fait une vidéo mettant en avant ce tatouage et avec la légende «23+1», signifiant que même si le joueur de Liverpool n'est plus là, il reste dans les mémoires du Portugal.