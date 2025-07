Le monde du divertissement pleure la perte de Julian McMahon, décédé à 56 ans. L'acteur australien, célèbre pour ses rôles dans 'Charmed' et 'Nip/Tuck', a succombé à un cancer en Floride.

Julian McMahon, star de «Charmed» et «Nip/Tuck», s'en est allé

ATS Agence télégraphique suisse

Connu pour ses rôles dans les séries «Charmed» et «Nip/Tuck», l'acteur australien Julian McMahon est décédé à 56 ans des suites d'un cancer en Floride, aux Etats-Unis. «Je tiens à informer le public que mon mari bien-aimé, Julian McMahon, est mort de façon paisible cette semaine après un combat courageux contre le cancer», a indiqué vendredi son épouse, Kelly McMahon, dans un communiqué au site spécialisé Deadline.

Né en 1968 à Sydney, en Australie, Julian McMahon avait commencé sa carrière comme mannequin avant de se tourner vers une carrière d'acteur à la télévision, d'abord dans son pays d'origine puis aux Etats-Unis.

Yeux verts et sourire ravageur, il se fait notamment connaître du grand public à la fin des années 90 en incarnant le démon Cole Turner dans la série fantastique «Charmed», aux côtés des actrices Shannen Doherty, décédée d'un cancer à 53 ans en juillet 2024, Alyssa Milano et Holly Marie Combs. «Je suis dévastée», a réagi Alyssa Milano sur son compte Instagram. «Le perdre semble irréel. Trop tôt. Trop injuste. Repose en paix, mon ami. J'emporterai ton rire avec moi», a-t-elle ajouté.

Médecin sans scrupule

Julian McMahon a aussi crevé le petit écran en médecin esthétique séducteur et sans scrupule dans la série «Nip/Tuck», pour laquelle il a obtenu une nomination aux Golden Globes en 2005.Créée par Ryan Murphy et diffusée de 2003 à 2010, «Nip/Tuck» traite du boom de la chirurgie esthétique et de ses dérives aux Etats-Unis, avec des scènes d'opérations hyperréalistes.

«Warner Bros Television pleure la perte de notre ami Julian McMahon, nos pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans», peut-on lire dans une publication sur la page officielle de la série «Nip/Tuck» sur Facebook. Le comédien avait aussi fait quelques incursions au cinéma, notamment dans la franchise «Les 4 Fantastiques» ou encore le film de série B «The Surfer» avec Nicolas Cage, présenté en mai 2024 au Festival de Cannes.

«C'est une nouvelle profondément triste. J'ai passé six semaines à travailler avec Julian et c'était un acteur extrêmement talentueux», a confié M. Cage au site Deadline.