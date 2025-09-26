Liverpool fait preuve d'une générosité exceptionnelle envers la famille de Diogo Jota, décédé tragiquement en juillet. Le club a versé l'intégralité du salaire du joueur, soit environ 15,5 millions d'euros, à sa veuve et ses enfants jusqu'en 2027.

Deux mois après son décès, le monde du football continue de rendre hommage régulièrement à Diogo Jota. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le club de Liverpool a fait preuve d'une générosité exceptionnelle envers la famille de Diogo Jota, selon des informations rapportées par «L'Equipe» et d'autres médias. Après le décès tragique du joueur portugais en juillet dernier, les Reds ont décidé de verser l'intégralité de son salaire à sa veuve et ses enfants jusqu'à la fin de son contrat en 2027. Comme l'a révélé l'entraîneur Arne Slot à TNT Sports, cette décision représente un montant d'environ 15,5 millions d'euros. «Peut-être que les gens pensent que c'est normal, mais ça ne l'est pas dans le football», a souligné le technicien néerlandais, mettant en avant l'aspect humain de cette initiative.

Au-delà du soutien financier, le club et ses supporters ont multiplié les hommages à la mémoire de Jota. Des manifestations touchantes ont lieu régulièrement à Anfield et lors des déplacements, notamment à la 20e minute de chaque match en référence à son numéro de maillot. «C'est incroyable ce que nos fans ont fait. Et nos joueurs aussi, la manière dont ils se sont comportés en marge des funérailles», a ajouté Arne Slot. L'entraîneur a également évoqué la difficulté de continuer à préparer les rencontres alors que le deuil touche encore profondément la famille et toute la ville de Liverpool.

La décision de maintenir le versement du salaire jusqu'en 2027 témoigne d'un soutien à long terme pour la famille de Jota. Elle permet d'assurer une certaine stabilité financière dans cette période douloureuse, tout en perpétuant la mémoire du joueur au sein du club. L'élan de solidarité qui s'est manifesté autour de cette tragédie, tant de la part de la direction que des supporters, illustre la place particulière qu'occupait Diogo Jota dans le cœur des Reds.