Le président américain Donald Trump envisage de déplacer certains matches de la Coupe du monde 2026 prévus dans des villes qu'il juge peu sûres. Il critique la gestion de ces villes par ses opposants politiques et promet d'assurer la sécurité de l'événement.

Le président américain a certaines villes démocrates dans le viseur dans le cadre du Mondial 2026. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Blick Sport

Le président américain Donald Trump n'est plus à une déclaration surprenante près. Cette fois, c'est au sujet de la Coupe du monde 2026 qu'il s'emporte. Selon des propos rapportés par RMC Sport, il envisage tout simplement de déplacer certains matches prévus dans des villes qu'il juge insuffisamment sûres vers d'autres sites.

Lors d'un échange avec des journalistes à la Maison-Blanche, Trump a déclaré: «Eh bien, c'est une question intéressante. Mais nous allons nous assurer qu'elles soient sécurisées (ndlr: les villes hôtes). Elles sont gérées par des cinglés de gauche qui ne savent pas ce qu'ils font.» Le président américain a ajouté: «La sécurité sera assurée pour le Mondial. Si je juge qu'elle ne l'est pas nous déplacerons (des matches) dans d'autres villes.»

Bastions démocrates

Cette déclaration soulève des questions sur l'organisation de l'événement, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La compétition, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026, représente un défi logistique considérable pour la FIFA et l'administration Trump. Le président américain a particulièrement critiqué les statistiques criminelles de Chicago, bien que cette ville ne figure pas parmi les hôtes du Mondial 2026. Il a déclaré: «Si nous pensons qu'une ville va être, même rien qu'un peu, dangereuse pour le Mondial ou les Jeux olympiques, mais en particulier pour le Mondial parce que la compétition est déployée dans tellement de villes, nous ne laisserons pas les matches se dérouler, nous les déplacerons un peu.»

Il est important de noter que plusieurs villes hôtes sont des bastions démocrates, comme Los Angeles, Seattle et San Francisco. Ces villes accueilleront respectivement huit, six et six matches pendant le tournoi. Selon RMC Sport, l'administration Trump a déjà déployé la garde nationale cette année dans certaines villes administrées par des démocrates, dont Los Angeles, malgré les objections des responsables locaux. Le président Trump s'est auto-désigné chef du groupe de travail de la Maison-Blanche pour le Mondial. Jusqu'à présent, il bénéficie du soutien de la FIFA, dirigée par Gianni Infantino. Ces déclarations soulèvent des interrogations sur la possible politisation de l'événement sportif et les tensions potentielles entre l'administration fédérale et les autorités locales des villes hôtes.