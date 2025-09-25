DE
Pour son premier match!
À 19 ans, ce talent suisse ouvre son compteur en Italie

Ce nom ne vous dit peut-être rien, Sascha Britschgi vient pourtant d'inscrire son premier but en Italie, mercredi soir sous les couleurs de Parme.
Sascha Britschgi a ouvert la marque pour son équipe de Parme, mercredi en Coupe d'Italie.
Photo: imago/Gribaudi/ImagePhoto
Blick Sport

Encore un nom à suivre. À 19 ans, Sascha Britschgi découvre la Serie A depuis cet été. Latéral droit, il a signé un contrat «longue durée» avec le club italien, soit jusqu'en 2030, en provenance du FC Lucerne et de son excellente académie. Cette semaine, il a même inscrit son premier but chez les professionnels: en Coupe d'Italie, face à Spezia, lors d'un match finalement remporté aux tirs au but par les siens. Un souvenir éternel.

L'ancien du FCL, international suisse M20, a repris de volée et à l'entrée des seize mètres un ballon mal renvoyé sur corner à la 26e minute. Il s'agit de son cinquième match seulement chez les professionnels, son premier en Italie avec Parme!

Avant cela, Sascha Britschgi n'avait disputé que trois parties avec le FC Lucerne, en Super League (les trois en ce début de saison, avant son transfert). Il compte le plus clair de ses apparitions en Promotion League, avec l'équipe relève, où il a inscrit trois buts la saison dernière.


