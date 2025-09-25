Le footballeur international allemand Felix Nmecha (24 ans) n'est plus autorisé à s'exprimer publiquement sans l'accord de son club, le Borussia Dortmund. Son comportement sur les réseaux sociaux en est la cause.

Son club le recadre pour son hommage à Charlie Kirk

Felix Nmecha devra dorénavant recevoir une autorisation pour communiquer sur ses réseaux sociaux. Photo: IMAGO/Maximilian Koch

Blick Sport

A priori, un simple message de condoléances. Felix Nmecha a diffusé sur Instagram un hommage à Charlie Kirk, influenceur assassiné aux États-Unis le 10 septembre dernier, avant d'étayer ses propos: «Célébrer le meurtre d’un père de deux enfants et d’un mari, un homme qui a défendu pacifiquement ses convictions et ses valeurs, est profondément maléfique et montre à quel point nous avons besoin de Jésus-Christ.»

Une prise de position qui n'a visiblement pas plu à son employeur, le Borussia Dortmund. «Il est tout à fait normal d’avoir des opinions et des points de vue politiques différents, car je ne suis moi-même pas d’accord avec un certain nombre de choses défendues par Charlie Kirk.» Le club allemand ne le voit pas de cet œil.

Après une discussion avec ses dirigeants, il a été convenu que, désormais, le joueur allemand de 24 ans doit obtenir l'approbation du service de communication de son club pour communiquer publiquement.

Felix Nmecha semble être un habitué des prises de position sur ses réseaux sociaux. Il aurait, auparavant, déjà interagi avec des publications à connotation homophobe, niant par la suite quelconque penchant idéologique. Reste que ses interactions avec les sujets sociologiques d'actualité son nombreuses. Seront-ils moindres, dorénavant, avec cette obligation imposée par son club?