Le FC Winterthour a encore réussi un coup après la fin de la fenêtre des transferts: selon les informations du Blick, le champion du monde M17 Pajitim Kasami (33 ans) a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 25/26.

1/8 Selon les informations du Blick, Pajtim Kasami a signé avec un nouveau club. Photo: Simone Arveda

Tobias Wedermann

C'est un véritable coup de maître en matière de transfert à Winterthour: un grand nom du football suisse évoluera à la Schützenwiese. Selon les informations du Blick, Pajtim Kasami a signé un contrat avec le FC Winterthour jusqu'à la fin de la saison.

«J'ai 33 ans, je suis en forme et très motivé. Je veux absolument jouer», déclarait Kasami début juillet dans nos colonnes. Le champion du monde suisse des moins de 17 ans a vécu une saison difficile: à la Sampdoria de Gênes, il est passé en quelques mois du statut de joueur performant à celui de joueur dont le contrat a été résilié. À Sion, son ancien club, il voulait retrouver le plaisir du football, mais l'entraîneur Didier Tholot ne lui a pas donné sa chance dans la lutte contre la relégation. Désormais sans contrat, lanterne rouge de la Super League est libre d'engager Pajtim Kasami après la fin de la fenêtre de transferts.

Kasami est déjà à l'entraînement de l'équipe

Non loin de sa famille et de ses amis dans le canton de Zurich, Pajtim Kasami s'est maintenu en forme durant l'été. Plusieurs offres étaient sur la table, mais aucune ne convenait. Selon les informations du Blick, il s'est déjà entraîné avec l'équipe ces derniers jours.

Avec Pajtim Kasami, qui possède une expérience internationale et des compétences techniques indéniables, Winterthour réussit un coup qui non seulement apporte de la qualité sur le terrain, mais aussi en dehors, grâce à ses compétences de leader.

Pour l'ancien joueur de la Nati, c'est aussi un retour. Il a déjà joué, plus jeune, dans l'académie du FCW avant de rejoindre GC en 2006. De là, il est parti en Serie A, en Premier League ainsi qu'en Super League grecque, où il a remporté deux fois le titre de champion et une fois la Coupe avec l'Olympiakos. En Super League suisse, le FC Winterthour est désormais sa quatrième étape après Lucerne, Sion et le FC Bâle.