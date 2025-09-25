Leila Wandeler a brillé en Coupe de la Ligue anglaise. La Fribourgeoise a marqué un superbe but pour West Ham United lors d'une victoire 5-1 contre Charlton Athletic.

Le sublime but de la Fribourgeoise Leila Wandeler

La Fribourgeoise joue pour West Ham depuis cet été. Photo: WSL Football via Getty Images

Leila Wandeler a régalé ce mercredi soir en Coupe de la Ligue anglaise. L'attaquante fribourgeoise a inscrit un bien joli but pour son équipe de West Ham United à la 65e minute du match contre Charlton Athletic.

Alors que son équipe s'est imposée 1-5 pour s'offrir une qualification, la Suissesse a participé à la fête en marquant le 1-3 d'une splendide frappe enroulée.

Révélation et grande artisane du parcours de la Nati lors de l'Euro de cet été à la maison, Leila Wandeler a rejoint l'Angleterre cet été après un passage à Lyon. Cette belle réussite remotivera assurément son équipe, actuellement en dernière position du championnat après trois matches joués.