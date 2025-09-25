Deux joueurs se battent, l'entraîneur claque la porte

Éliminé de l'UEFA Conference League cet été au 2e tour, le NK Maribor (Slovénie) connaît un début de saison contrasté. À l'interne, deux joueurs se seraient battus à l'entraînement, poussant étrangement l'entraîneur Radomir Đalović à démissionner.

C'est une bombe qu'a lâché le média slovène EkipaSN. Deux joueurs du NK Maribor, véritable institution de Prva Liga (D1 slovène) avec ses seize titres de champion national, en seraient venus aux mains durant une séance d'entraînement plus tôt dans la semaine. Le média rapporte que l'entraîneur Radomir Đalović serait également impliqué!

Une situation encore floue, mais...

Selon Sportklub, l'entraîneur de 42 ans serait en fait... une victime collatérale de la rixe! Il aurait en effet reçu malencontreusement un coup durant l'affrontement entre les deux joueurs du NK Maribor, Omar Rekik et Benjamin Tetteh.

D'autres sources indiquent une version différente. L'Ekipa évoque d'autres circonstances: «Bien que nous pensions que Radomir Đalović n'était qu'une victime collatérale lorsqu'il a tenté de se séparer du joueur serbe, les dernières informations sont plus inquiétantes et ne résultent pas simplement d'une conjonction de circonstances malheureuses. C'est probablement la raison pour laquelle Radomir Đalović a fermement décidé de ne plus être l'entraîneur de Maribor.»

Car oui, à l’issue de ce triste épisode, l’entraîneur aurait présenté sa démission à ses dirigeants. Des discussions sont en cours afin d’évaluer les suites à donner, tout en clarifiant les aspects contractuels entre les différentes parties. Le club n'a, pour l'heure, rien communiqué. Affaire à suivre.