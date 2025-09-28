Victor Boniface n'a pas l'air tout à lui en ce moment. Pas sur la pelouse, mais en ligne. Le joueur de Bundesliga poste d'étranges messages sur les réseaux sociaux. Il doit maintenant s'expliquer auprès de son club.

«La vie est comme une chaussure, tu ne peux pas boire une vache parce que la terre est une carotte.» Vous n’avez rien compris à cette phrase qui n'est pas de Jean-Claude Van Damme? Les followers du footballeur Victor Boniface non plus. Le joueur de 24 ans est le seul à savoir ce qu’il veut dire, si tant est qu’il y ait un sens derrière tout cela. Mais ce n’est pas le seul message énigmatique qu’il a posté ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Autre exemple: «Si tu ne respectes pas ton corps et que tu gaspilles ton argent pour trop de femmes, tu n’arriveras à rien dans la vie. Je ne sais pas quand vous deviendrez enfin intelligents. Choisis une ou deux femmes et calme-toi. Trois femmes au maximum, ou si tu traverses une période difficile, quatre feront l’affaire.»

Avec cette déclaration, Boniface crée également la confusion. Non seulement chez ses fans, mais aussi chez les responsables de son nouveau club, le Werder Brême. Début septembre, le Nigérian a changé de club en Bundesliga. Il a quitté le Bayer Leverkusen pour Brême sous forme de prêt.

Ses nouveaux patrons préféreraient sans doute que l’attaquant fasse des vagues sur le terrain plutôt qu’à côté. Ni le joueur ni les responsables du club n’ont souhaité s’exprimer sur les messages bizarres diffusés sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte le journal allemand «Bild», le club estime toutefois qu’il faut agir. L’affaire doit être clarifiée en interne. Pour cela, Boniface a été invité à un entretien au cours duquel tout cela doit être éclairci.