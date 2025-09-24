La FIFA et l'UEFA appelées à suspendre Israël

Des experts de l'ONU appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël des compétitions internationales, citant le génocide à Gaza. Selon eux, les instances sportives ne doivent pas ignorer les violations des droits humains.

Des experts indépendants de l'ONU ont appelé mardi la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël. En faisant valoir le génocide à Gaza, mais en s'opposant à des sanctions contre des joueurs. «Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains», ont indiqué trois rapporteurs spéciaux ainsi que les membres du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme dans un communiqué.

«Les équipes nationales représentant des États qui commettent des violations massives des droits humains peuvent et doivent être suspendues, comme cela a eu lieu dans le passé», ont-ils ajouté. Interrogées, l'UEFA a indiqué qu'elle ne faisait aucun commentaire, tandis que la FIFA n'était pas en mesure de répondre dans l'immédiat.

Ces experts, qui ne s'expriment pas au nom des Nations unies, estiment que la suspension d'Israël est «une réponse nécessaire face au génocide en cours». Le 16 septembre, pour la première fois, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de «détruire» les Palestiniens, tandis que de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la communauté internationale.

L'appel d'Eric Cantona

Les experts indépendants de l'ONU considèrent que les États où siègent les organisations internationales sportives, ainsi que ceux qui organisent des compétitions et ceux qui y participent avec Israël ne doivent «pas rester neutres face au génocide». Ils indiquent toutefois que «le boycott doit viser l'État d'Israël et non les joueurs individuellement», et estiment qu'"il ne devrait donc y avoir ni discrimination ni sanction individuelle contre des joueurs en raison de leur origine ou nationalité».

Les appels à suspendre l'équipe israélienne de football se multiplient. Il y a quelques jours, Eric Cantona, lors d'un événement à Londres pour le concert «Together for Palestine», a appelé à suspendre Israël des compétitions internationales.

La Russie suspendue dès 2022

«Quatre jours après qu'elle a commencé une guerre en Ukraine, la FIFA et l'UEFA ont suspendu la Russie. Nous sommes maintenant 716 jours après le début de ce qu'Amnesty International appelle un génocide, et Israël est toujours autorisé à participer. Pourquoi ce double standard?» a-t-il lancé à la foule.

«La FIFA et l'UEFA doivent suspendre Israël. Les clubs doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes», a poursuivi l'ancien international français de 59 ans. Au lendemain de la fin chaotique de La Vuelta il y a quelques jours à Madrid, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a lui aussi suggéré d'exclure Israël des compétitions sportives «tant que la barbarie continuerait» à Gaza.