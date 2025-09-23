Christopher Nkunku a appliqué pour la première fois sa fameuse célébration sous les couleurs de l'AC Milan. Un geste signature, pour fêter un but sensationnel inscrit mardi soir face à Lecce.

Il célèbre son ciseau... en gonflant un ballon!

Christopher Nkunku a inscrit son premier but pour les couleurs de l'AC Milan. De quoi poser fièrement avec un ballon rouge. Photo: Getty Images

C’est une célébration devenue iconique. Elle prend encore plus de relief après un geste d’exception, comme ce ciseau splendide inscrit à la 51e minute du match entre l’AC Milan et Lecce, mardi soir. Fidèle à sa promesse faite à son fils, Christopher Nkunku a une nouvelle fois sorti son ballon gonflé, qu’il a brandi fièrement pour immortaliser l’instant aux côtés de ses coéquipiers. L'AC Milan s'est finalement imposé 3-0 devant Lecce.

Christopher Nkunku a rejoint l’AC Milan en cette fin d’été, en provenance de Chelsea. À Londres, il avait pris l’habitude de célébrer ses buts en gonflant un ballon bleu, en référence aux couleurs des Blues. À San Siro, il retrouve la couleur rouge, qu'il avait déjà défendue de 2019 à 2023 du côté de Leipzig.