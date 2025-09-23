Il célèbre son ciseau... en gonflant un ballon!

Christopher Nkunku a inscrit son premier but pour les couleurs de l'AC Milan. De quoi poser fièrement avec un ballon rouge.
Photo: Getty Images
Blick Sport
C’est une célébration devenue iconique. Elle prend encore plus de relief après un geste d’exception, comme ce ciseau splendide inscrit à la 51e minute du match entre l’AC Milan et Lecce, mardi soir. Fidèle à sa promesse faite à son fils, Christopher Nkunku a une nouvelle fois sorti son ballon gonflé, qu’il a brandi fièrement pour immortaliser l’instant aux côtés de ses coéquipiers. L'AC Milan s'est finalement imposé 3-0 devant Lecce.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Christopher Nkunku a rejoint l’AC Milan en cette fin d’été, en provenance de Chelsea. À Londres, il avait pris l’habitude de célébrer ses buts en gonflant un ballon bleu, en référence aux couleurs des Blues. À San Siro, il retrouve la couleur rouge, qu'il avait déjà défendue de 2019 à 2023 du côté de Leipzig.
À lire aussi sur le football
Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
4
6
12
2
Juventus Turin
4
4
10
3
Milan AC
4
5
9
4
AS Rome
4
2
9
5
Atalanta Bergame
4
6
8
6
US Cremonese
4
2
8
7
Cagliari Calcio
4
2
7
7
Côme 1907
4
2
7
9
Udinese Calcio
4
-1
7
10
Inter Milan
4
4
6
11
Bologne FC
4
0
6
12
Torino FC
4
-7
4
13
Lazio Rome
4
0
3
14
Sassuolo
4
-3
3
15
Hellas Vérone
4
-4
3
16
Genoa CFC
4
-2
2
17
ACF Fiorentina
4
-3
2
18
Parme Calcio
4
-4
2
19
Pise SC
4
-3
1
20
US Lecce
4
-6
1
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation