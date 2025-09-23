Johan Manzambi poursuit son incroyable ascension du côté de Fribourg, adversaire du FC Bâle en Europa League mercredi. L'été prochain, le Genevois devrait passer à l'étape suivante.

Johan Manzambi est la tête de série du SC Fribourg. Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

Lucas Werder

Le joyau de l'équipe nationale, Johan Manzambi, continue de faire parler de lui par ses performances. L'évolution impressionnante du jeune joueur genevois (19 ans) est soulignée par les chiffres du «CIES Football Observatory». Celui-ci classe Johan Manzambi au 6e rang des joueurs de moins de 21 ans dans les 55 plus grands championnats du monde en termes d'occasions créées... juste derrière la superstar barcelonaise Lamine Yamal!

Un match plein dans le derby face à Stuttgart

Le 13 septembre dernier, dans le derby opposant Fribourg à Stuttgart en Bundesliga, le Genevois a une fois de plus été décisif. Repositionné dans un rôle de numéro 10, l’international suisse (4 sélections) a été à l’origine du deuxième et du troisième but de son équipe (victoire finale 3-1). De quoi confirmer son excellent début de saison, en club comme en sélection nationale.



Face à Stuttgart, Johan Manzambi s'est ensuite maladroitement lancé dans un duel mal maîtrisé. Il a été expulsé dans les arrêts de jeu, ternissant quelque peu sa grosse prestation.

Une polyvalence rare

Il y a un an, personne n'avait véritablement repéré Johan Manzambi, l'ancien junior du Servette FC, alors aligné avec la deuxième équipe de Fribourg, en quatrième division allemande.

L'une des grandes forces de Johan Manzambi: sa polyvalence. Il a débuté les deux premiers matchs de la saison au poste de milieu défensif, avant d'être aligné plus haut face à Stuttgart. En équipe nationale, Murat Yakin l'a récemment aligné au poste d'ailier. «Johan a ses plus grands atouts dans le domaine offensif. Il est imprévisible, peut se créer des possibilités à partir de peu d'espace», s'enthousiasme l'entraîneur de Fribourg Julian Schuster. Il a, en revanche, une marge de progression dans la prise de décision défensive.

Le record de Fribourg est de 25 millions

S'il exploite ce potentiel dans les mois à venir, Johan Manzambi tournera le dos à la Forêt Noire au plus tard l'été prochain. Le talent offensif a déjà suscité de l'intérêt cette année. Dortmund et Chelsea, entre autres, auraient eu Johan Manzambi dans le viseur. «Transfermarkt.ch» estime la valeur marchande actuelle du Suisse à huit millions d'euros — dix fois plus qu'il y a quelques mois. Et la tendance ne semble pas s'inverser.

Il est bien possible que Johan Manzambi devienne même la vente record de Fribourg. Cette distinction appartient actuellement encore à Kevin Schade (23 ans), qui a été transféré à Brentford en 2023 pour 25 millions d'euros. Si cela venait à être le cas, la stupide expulsion de l'ancien junior de Servette contre Stuttgart, le 13 septembre dernier, sera vite oubliée.