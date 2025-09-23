DE
FR

Négociations en cours
L'Atlético Madrid va-t-il changer de propriétaire?

Les propriétaires de l'Atlético Madrid sont en négociations avancées pour céder une majorité des parts du club espagnol au fonds d'investissement américain Apollo Global Management, selon la presse espagnole.
Publié: 16:11 heures
Partager
Écouter
Le club de Robin Le Normand pourrait céder une partie des actions de ses dirigeants au fonds d'investissements américain Apollo Global Management. (archive)
Photo: EXPA/LUKAS HUTER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Contactés mardi par l'AFP, la société américaine et le club madrilène ont refusé de confirmer les informations publiées par plusieurs médias ibériques.

Selon le quotidien «Expansion», Apollo souhaiterait acquérir une partie des actions des quatre associés actuels: Miguel Angel Gil Marin (actuel directeur général) et Enrique Cerezo (président du club), Ares Management et Quantum Pacific.

Gil Marin est l'actionnaire majoritaire de l'Atlético via Holdco, société qui contrôle le club avec une participation de 70,39%, tandis que Quantum Pacific, société britannique créée par le magnat israélien Idan Ofer, détient 27,81%.

Une valeur de 2,5 milliards d'euros

Au sein de la société Holdco, Gil Marin détient 50,82% des actions, mais Ares Management en détient 33,96% et Cerezo, 15,22%.

Le journal «Expansion», premier média à avoir rapporté que les discussions concernant une potentielle vente du club, a précisé qu'Apollo évaluait l'Atlético à 2,5 milliards d'euros.

À lire aussi sur le football
Un agent de sécurité de l'OM frappe un joueur du PSG
Tensions après le Classique
Un agent de sécurité de l'OM frappe un joueur du PSG
Le père de Lamine Yamal très remonté après le Ballon d'Or
«Un préjudice moral»
Le père de Lamine Yamal très remonté après le Ballon d'Or

De son côté, le club madrilène a déjà déclaré qu'il étudiait la possibilité d'une augmentation de capital pour investir dans l'effectif et financer le développement de son nouveau centre d'entraînement, situé à côté du stade Metropolitano.

Apollo, coté à la bourse de New York et gérant plus de 800 milliards de dollars d'actifs, envisagerait de réaliser l'opération par le biais d'un fonds dédié au sport, d'une valeur de 5 milliards de dollars.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
5
8
15
2
FC Barcelone
FC Barcelone
5
13
13
3
Villarreal CF
Villarreal CF
5
6
10
4
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
5
1
10
5
CF Elche
CF Elche
5
3
9
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
6
2
9
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
0
9
8
Getafe CF
Getafe CF
5
-1
9
9
FC Séville
FC Séville
5
1
7
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
5
0
7
11
Valence CF
Valence CF
5
-2
7
12
Atlético Madrid
Atlético Madrid
5
1
6
13
CA Osasuna
CA Osasuna
5
0
6
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
5
-1
5
15
Celta Vigo
Celta Vigo
6
-2
5
16
Levante UD
Levante UD
5
0
4
17
Real Oviedo
Real Oviedo
5
-7
3
18
Real Sociedad
Real Sociedad
5
-4
2
19
Majorque
Majorque
5
-5
2
20
FC Gérone
FC Gérone
5
-13
1
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus