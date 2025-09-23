Un agent de sécurité de l'OM frappe un joueur du PSG

Une altercation a éclaté entre des joueurs du PSG et un agent de sécurité après OM-PSG (1-0) lundi soir. L'agent aurait frappé Lucas Beraldo avant que la situation ne soit maîtrisée. L'incident a précédé les célébrations de la victoire marseillaise au Vélodrome.

Au coup de sifflet final, des tensions ont éclaté entre un agent de sécurité de l'OM et des joueurs du PSG sur la pelouse du Vélodrome. Photo: keystone-sda.ch

Une altercation a éclaté lundi soir au stade Vélodrome après le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (1-0). Selon RMC Sport, plusieurs joueurs parisiens se sont confrontés à un agent de sécurité visiblement agité. L’incident s’est produit immédiatement après le coup de sifflet final de l’arbitre Jérôme Brisard.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un attroupement au centre du terrain, près de la tribune Ganay. On y voit quatre joueurs du PSG – Hakimi, Marquinhos, Ruiz et Kvaratskhelia – en altercation avec un agent de sécurité. La situation s’est ensuite envenimée lorsque Lucas Beraldo et Nuno Mendes sont intervenus, l’agent de sécurité allant jusqu’à frapper Beraldo. Comme le rapporte le média français, c’est finalement Matt O’Riley, joueur de l’OM, qui a éloigné l’agent du groupe.

Parallèlement, des projectiles ont été lancés depuis les tribunes, avant que des joueurs marseillais n’interviennent pour calmer la situation. Cet incident a quelque peu retardé les célébrations des Marseillais, qui fêtaient leur première victoire à domicile contre le PSG en championnat depuis 14 ans. L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, qui a lui aussi reçu un carton rouge après avoir pesté contre l’arbitre, a commenté l’ambiance unique du Vélodrome en conférence de presse: «Ça n’est pas un stade normal. Dès qu’on est dans ce stade, il faut l’apprécier. Un jour on n’y sera plus et on le regrettera.»

De Zerbi a poursuivi: «C’est un des plus beaux jours depuis mon arrivée, bien sûr. Je suis venu à l’OM pour le Vélodrome et pour battre le PSG. C’est un club qui représente le pouvoir, l’équipe qui gagne depuis des années sans qu’il soit possible, ou presque, pour les autres de rivaliser. Je n’accepte pas ça.» Le défenseur marseillais Leonardo Balerdi a quant à lui exprimé sa joie au micro de Ligue 1 +: «C’est de la folie, les supporters méritent et nous aussi, car on travaille toujours pour ça. On était ici à la maison avec cette mentalité de ne pas les laisser jouer. Je pense qu’on a bien fait.» Après le match, la fête s’est poursuivie dans les rues de Marseille, notamment sur le Vieux-Port où des centaines de personnes se sont rassemblées dans une ambiance festive, marquée par des klaxons et des moteurs vrombissants. Cet incident et la victoire de l’OM ajoutent un nouveau chapitre à l’histoire du Classique du football français.