Le père de Lamine Yamal très remonté après le Ballon d'Or

Le père de Lamine Yamal a exprimé sa déception après que son fils n'a pas remporté le Ballon d'Or 2025. Il estime que le joueur du Barça est déjà le meilleur joueur du monde, malgré la victoire d'Ousmane Dembélé. Yamal se console avec le trophée Kopa du meilleur espoir.

Lamine Yamal entouré de son père, sa mère et son jeune frère. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

La cérémonie du Ballon d'Or 2025 a suscité une vive controverse, selon RMC Sport. Le père de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, a exprimé son mécontentement après la victoire d’Ousmane Dembélé. Mounir Nasraoui, qui accompagnait son fils lors de l’événement à Paris, s’attendait à voir son fils remporter le prestigieux trophée. Cependant, c’est l’attaquant français du PSG qui a été sacré, grâce à une saison exceptionnelle marquée par un quintuplé avec son club.

Dembélé largement vainqueur

Interrogé par l’émission espagnole El Chiringuito, le père de Yamal a déclaré: «Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Je ne dirais pas que c’est un vol, mais un préjudice moral à un être humain.» Il a ajouté: «Pas parce c'est mon fils, mais parce que je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin… et de très loin.» Selon RMC Sport, les premiers échos indiquent qu’Ousmane Dembélé aurait largement remporté les votes des 100 journalistes participants. Le rédacteur en chef du magazine France Football a même affirmé: «Si je dois vous donner une tendance, il n’y a pas eu match, honnêtement.»

Malgré la déception, Lamine Yamal lui-même s’est montré fair-play en félicitant Dembélé. Le jeune espagnol a tout de même été récompensé en recevant le trophée Kopa du meilleur espoir pour la deuxième année consécutive. Lors de son discours, Yamal a déclaré: «Je ne vais pas oublier mes coéquipiers, tout le monde m’a aidé à être là ce soir. Je vais devoir continuer à travailler pour remporter d’autres titres dans le futur.» La délégation du FC Barcelone, dont faisait partie Yamal, a été accueillie par des sifflets de supporters parisiens à son arrivée à la cérémonie. Malgré cela, le club catalan est reparti avec plusieurs distinctions, notamment le troisième Ballon d'Or féminin consécutif pour Aitana Bonmati. Lamine Yamal, 18 ans seulement, se positionne quoi qu’il en soit déjà parmi les meilleurs joueurs du monde et aura probablement d’autres occasions de décrocher la prestigieuse récompense.