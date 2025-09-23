Naples poursuit son sans-faute en Serie A

Naples a pris seul les commandes du Championnat d'Italie. Ceci en décrochant lundi contre Pise (3-2) non sans trembler sa quatrième victoire en autant de matches de Serie A. Le champion en titre, surclassé jeudi par Manchester City en Ligue des champions (2-0), a dominé le promu toscan, mais s'est fait peur durant une seconde période où il a perdu sa sérénité et multiplié les approximations.
Il a fallu attendre la 73e minute pour que Leonardo Spinazzola, de loin, libère le stade Diego-Armando-Maradona. Neuf minutes plus tard, Lorenzo Lucca a alourdi l'addition, mais Naples a concédé un deuxième but (90e) et a tremblé jusqu'au coup de sifflet final.
Avec ses douze points, le Napoli compte deux points d'avance sur son premier poursuivant, la Juventus, qui a laissé filer ses premiers points samedi contre Vérone (1-1). L'équipe d'Antonio Conte devance de trois points l'AC Milan (3e, 9 pts), tandis que l'Inter Milan, vice-champion d'Italie et d'Europe en 2025, accuse déjà six longueurs de retard (10e).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
4
6
12
2
Juventus Turin
4
4
10
3
Milan AC
4
5
9
4
AS Rome
4
2
9
5
Atalanta Bergame
4
6
8
6
US Cremonese
4
2
8
7
Cagliari Calcio
4
2
7
7
Côme 1907
4
2
7
9
Udinese Calcio
4
-1
7
10
Inter Milan
4
4
6
11
Bologne FC
4
0
6
12
Torino FC
4
-7
4
13
Lazio Rome
4
0
3
14
Sassuolo
4
-3
3
15
Hellas Vérone
4
-4
3
16
Genoa CFC
4
-2
2
17
ACF Fiorentina
4
-3
2
18
Parme Calcio
4
-4
2
19
Pise SC
4
-3
1
20
US Lecce
4
-6
1