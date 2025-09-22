Touché au ménisque interne du genou droit, le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi, qui n'a plus joué depuis fin août, va subir une arthroscopie après l'échec des autres traitements, a annoncé lundi le club catalan. L'international espagnol de 21 ans doit subir cette légère intervention chirurgicale mardi, selon le communiqué du Barça.
Après une rupture des ligaments
Après avoir bénéficié d'un «traitement conservateur» pour tenter de résoudre le problème, Gavi a été soumis à des «tests de stress sportif intensifs» dimanche, a expliqué le club champion de Liga. «Afin de garantir le meilleur rétablissement possible et un retour à la compétition, Gavi subira une arthroscopie.» Gavi avait été victime d'une rupture du ligament croisé doublée d'une blessure au ménisque du même genou en novembre 2023.
La liste des blessés s'allonge
Le Barça n'a pas précisé combien de temps il faudrait avant que Gavi ne puisse rejouer. Sa précédente opération du genou en novembre 2023 l'avait écarté des terrains pendant un an.
Gavi rejoint Fermin Lopez, touché dimanche à la hanche, l'attaquant Lamine Yamal, l'arrière Alejandro Balde et le gardien Marc-André ter Stegen à l'infirmerie du club catalan.
