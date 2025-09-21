Aucun vainqueur entre Arsenal et Manchester City ce dimanche. Liverpool en profite pour s'envoler en tête de la Premier League.

Le nul entre Arsenal et Manchester City fait un vainqueur: Liverpool

Le nul entre Arsenal et Manchester City fait un vainqueur: Liverpool

Bukayo Saka face à Jeremy Doku: match nul! Photo: imago/Sportimage

ATS Agence télégraphique suisse

Le choc de la 5e journée de Premier League s'est conclu sur un nul 1-1 entre Arsenal et Manchester City. Ce résultat fait les affaires de Liverpool, qui est leader avec cinq points d'avance.

A l'Emirates, les Citizens ont ouvert le score par Haaland dès la 9e. Contrairement à son habitude, l'équipe de Pep Guardiola a ensuite surtout défendu et abandonné le contrôle du jeu aux Gunners. Ceux-ci ont arraché un point dans les arrêts de jeu par Martinelli, servi par Eze (93e).

Au classement, Liverpool compte le maximum de 15 points. Un trio composé d'Arsenal, Tottenham et Bournemouth suit avec 10 unités.

Sunderland continue son bon début de saison en Premier League. Les Black Cats ont fait 1-1 à domicile contre Aston Villa. Mené, Sunderland a égalisé par Isidor, servi par Granit Xhaka. Le promu compte ainsi huit points.